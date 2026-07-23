Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Զոհ, վիրավորներ Ղրիմում՝ ուկրաինական ԱԹՍ հարձակումից հետո

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Հարձակում Ղրիմի նավթային տերմինալի վրա, արխիվ
Հարձակում Ղրիմի նավթային տերմինալի վրա, արխիվ

Ղրիմի վրա ուկրաինական հարձակման հետևանքով մեկ մարդ զոհվել, չորսը՝ վիրավորվել են, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտնել է թերակղզու՝ Մոսկվայի կողմից նշանակված ղեկավարը։

Սերգեյ Ակսյոնովի փոխանցմամբ՝ վիրավորների թվում երկու երեխա կա։

Մոսկվայից արևելք գտնվող Ուլյանովսկի մարզի նահանգապետն էլ հայտնել է, որ ուկրաինական անօդաչուները էներգետիկ օբյեկտի են հարվածել, հրդեհ է բռնկվել։

Վորոնեժի մարզում քաղաքացիական օբյեկտներ են թիրախավորվել, տեղեկացրել է նահանգապետ Ալեքսանդր Գուսևը՝ հավելելով, որ վիրավորներ կան։

Հղում անելով պաշտպանության նախարարությանը՝ ռուսական ԶԼՄ-ները գրում են, որ գիշերվա ընթացքում երկրի զինուժը 223 ուկրաինական անօդաչու է խոցել։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Ռուսաստանում նավթամթերքի արտադրությունը հունիսին կտրուկ նվազել է

Լավրովն ու Ռուբիոն հանդիպել են

Ուկրաինան ՄԱԿ-ի ԱԽ արտահերթ նիստ է պահանջում Սև ծովում ռուսական հարձակումների պատճառով

Հարվածներ Wildberries-ի լոգիստիկ կենտրոններին. տուժում են նաև հայաստանցի վաճառողները

Հարվածներ Wildberries-ի լոգիստիկ կենտրոններին. տուժում են նաև հայաստանցի վաճառողները

Wildberries-ը՝ Ուկրաինայի թիրախում

«Ներգրավված էին ռուսական բանակի մատակարարման գործում». Զելենսկին հաստատել է Wildberries-ի պահեստների վրա հարձակումը

Պուտինը ՌԴ վառելիքի շուկայի բարդությունները «ժամանակավոր» է համարում

«Ռոսավիացիան» սահմանափակել է թռիչքների բարձրությունը Մոսկվայի օդանավակայանների շրջանում ԱԹՍ-ների հարձակման պատճառով

ԱՄՆ-ն և Ուկրաինան ուկրաինական մարտական ԱԹՍ-ների արտահանման վերաբերյալ փաստաթուղթ են ստորագրել

Ուկրաինան ենթարկվել է 220 ԱԹՍ-ի և հրթիռի հարձակման. Զոհեր կան


XS
SM
MD
LG