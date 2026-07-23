Ռուսաստանում նավթամթերքի արտադրությունը հունիսին կտրուկ նվազել է

Ռուսաստանում նավթամթերքի արտադրության ծավալը հունիսին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ նվազել է 21,8 տոկոսով։ Այդ մասին վկայում են «Ռոսստատի» հրապարակած տվյալները։
Համեմատության համար՝ մայիսին տարեկան անկումը կազմել էր 13,5 տոկոս։
Միաժամանակ, ըստ նույն աղբյուրի, բենզինի և դիզվառելիքի գների աճը վերջին շաբաթներին որոշ չափով դանդաղել է։
Վերլուծաբանները արտադրության անկումը կապում են Ուկրաինայի հարվածների հետ, որոնք վերջին ամիսներին թիրախավորում են Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարաններն ու նավթային ենթակառուցվածքները։ Reuters-ի գնահատմամբ՝ այդ հարվածների հետևանքով Ռուսաստանի նավթավերամշակման հզորությունների շուրջ մեկ քառորդը ժամանակավորապես ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն շարքից դուրս է եկել։
Դրա ֆոնին Ռուսաստանի մի շարք շրջաններում վառելիքի վաճառքի սահմանափակումներ են կիրառվել, թեև ռուսական իշխանությունները պնդում են, որ իրավիճակը շուկայում մասամբ կայունացել է։