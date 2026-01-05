Մատչելիության հղումներ

Զելենսկին հայտարարել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության ղեկավարի փոփոխության մասին

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ցանկանում է փոխարինել երկրի անվտանգության ծառայության ղեկավար Վասիլի Մալյուկին:

Նա նշել է, որ Մալյուկին խնդրել է փոխարենը ավելի շատ կենտրոնանալ ռազմական գործողությունների վրա:

Մալյուկը ծառայությունը գլխավորել է 2023 թվականից, և նրա պաշտոնավարման ընթացքում ծառայությունն իրականացրել է մի շարք աղմկահարույց գործողություններ, ներառյալ հարձակումները Ղրիմի կամրջի և ռուսական ռազմավարական ռմբակոծիչների բազաների վրա:

Զելենսկին ավելի վաղ այլ կադրային փոփոխություններ էր առաջարկել, այդ թվում՝ պաշտպանության նախարարի:


