Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Զելենսկին նոր կադրային փոփոխություն է առաջարկում

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ պաշտպանության նախարար Դենիս Շմիգալին առաջարկել է փոխվարչապետի և էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը:

Էներգետիկայի նախկին նախարար Սվետլանա Գրինչուկը հրաժարական էր տվել նոյեմբերին էներգետիկ ոլորտում կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով։

Զելենսկին կոչ է արել ուկրաինացի օրենսդիրներին աջակցել Շմիգալին էներգետիկայի նոր նախարարի պաշտոնում նշանակմանը՝ ասելով, որ նրա փորձը կենսական նշանակություն ունի այս ոլորտում կայունության ապահովման համար ռուսական հարձակումների ուժեղացման պայմաններում:

Երեկոյան տեսաուղերձում էլ Ուկրաինայի նախագահն առաջարկել էր վարչապետի առաջին տեղակալ Միխայիլ Ֆյոդորովին նշանակել պաշտպանության նոր նախարար:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG