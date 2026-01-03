Զելենսկին առաջարկել է վարչապետի առաջին տեղակալին նշանակել պաշտպանության նախարար

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առաջարկել է վարչապետի առաջին տեղակալ Միխայիլ Ֆյոդորովին նշանակել պաշտպանության նոր նախարար:
Ֆյոդորովը զբաղեցրել է նաև թվային փոխակերպման նախարարի պաշտոնը: Նրա նշանակումը պետք է հաստատի խորհրդարանը: Հաստատվելու դեպքում նա այս պաշտոնում կփոխարինի Դենիս Շմիգալին։
Զելենսկին իր երեկոյան տեսաուղերձում ասել է, որ Ֆյոդորովն ակտիվորեն մասնակցում է անօդաչու թռչող սարքերի նախաձեռնությանը և շատ արդյունավետ աշխատում է հանրային ծառայությունների և գործընթացների թվայնացման ուղղությամբ:
«Մեր ամբողջ ռազմական անձնակազմի, ռազմական հրամանատարության, ազգային զենք արտադրողների և Ուկրաինայի գործընկերների հետ միասին մենք պետք է փոփոխություններ իրականացնենք պաշտպանական ոլորտում, որոնք իսկապես կօգնեն», - հավելել է նախագահը:
Զելենսկին ասել է, որ նախարարությունը լավ արդյունքներ է ցույց տվել նախկին վարչապետ Շմիգալի ղեկավարությամբ, և որ նրան առաջարկել են կառավարությունում նոր պաշտոն:
Երեկ Զելենսկին իր աշխատակազմի ղեկավար է նշանակել գլխավոր հետախուզական վարչության ղեկավար Կիրիլո Բուդանովին, իսկ այդ պաշտոնում՝ Օլեգ Իվաշչենկոյին: