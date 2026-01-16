Մատչելիության հղումներ

Զելենսկի․ «Խաղաղության հաստատմանը խոչընդոտում է Ռուսաստանը»

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, արխիվ
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, արխիվ

«Խաղաղության շուտափույթ հաստատմանը խոչընդոտող միակ ուժը Ռուսաստանն է», - այսօր Կիևում, Չեխիայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է Ուկրաինայի ղեկավար Վլադիմիր Զելենսկին։

«Միացյալ Նահանգները ցանկանում է խաղաղություն հաստատել արդեն վաղը։ Մենք կողմ ենք, որ պատերազմն այսօր դադարի։ Ռուսական կողմը, սակայն, ձգձգում է խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը», - պնդել է Զելենսկին՝ կրկին կոչ անելով Կիևի արևմտյան գործընկերներին ճնշում գործադրել Մոսկվայի վրա։

«Այն պահին, երբ Ռուսաստանի հանդեպ լուրջ ճնշում գործադրվի, ամեն ինչ կավարտվի», - համոզմունք է հայտնել Ուկրաինայի նախագահը։

