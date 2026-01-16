Ուկրաինան խոչընդոտ չէ խաղաղության ճանապարհին. Զելենսկին՝ Թրամփին

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, արձագանքելով Սպիտակ տան ղեկավարին, հայտարարել է, որ Ուկրաինան խոչընդոտ չէ խաղաղության ճանապարհին:
Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ ասել էր, որ ոչ թե ՌԴ, այլ Ուկրաինայի նախագահն է ձգձգում խաղաղության գործընթացը:
«Մենք նաև խոսել ենք Ամերիկայի հետ դիվանագիտական աշխատանքի մասին. Ուկրաինան երբեք խոչընդոտ չի եղել խաղաղության ճանապարհին», - ասել է Զելենսկին իր երեկոյան տեսաուղերձում՝ նկատի ունենալով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ հեռախոսազրույցը:
Իր մեկնաբանություններում Զելենսկին ասել է, որ Ռուսաստանի շարունակական հարձակումներն ուկրաինական էներգետիկ և այլ օբյեկտների վրա ցույց են տալիս, որ Մոսկվան խաղաղություն չի ցանկանում:
Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը համաձայն է Թրամփի հետ, որ Զելենսկին հավատարիմ չէ խաղաղության օրակարգին՝ ասելով, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և ռուսական կողմը բաց են մնում բանակցությունների համար:
Զելենսկին խոստացել է, որ Ուկրաինան ավելի ակտիվ կլինի դիվանագիտական ջանքեր գործադրելու հարցում։