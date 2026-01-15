Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ոչ թե Ռուսաստանը, այլ Ուկրաինան է է ձգձգում հնարավոր խաղաղության համաձայնագիրը. Թրամփ

Ոչ թե Ռուսաստանը, այլ Ուկրաինան է ձգձգում հնարավոր խաղաղության համաձայնագիրը, Reuters-ի հետ զրույցում հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:

Թրամփը նշել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատրաստ է ավարտել իր գրեթե չորս տարվա ներխուժումը Ուկրաինա. «Կարծում եմ՝ Ուկրաինան պակաս պատրաստ է համաձայնության գալ»։

Հարցին, թե ինչո՞ւ ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ բանակցությունները դեռևս չեն լուծել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Եվրոպայի ամենամեծ ցամաքային հակամարտությունը, Թրամփը պատասխանել է. «Զելենսկի»։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG