Զելենսկի. Բելառուսցիներն ավելի քիչ իրավունքներ ունեն, քան Լուկաշենկոյի շպիցը

Ուկրաինայի նախագահը Բելառուսը Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ղեկավարության ներքո անվանել է «ռուսական գեներալ-նահանգապետություն», հայտարարելով, թե «Լուկաշենկոյի սպիտակ շպիցին այժմ ավելի շատ բան է թույլատրվում, քան բելառուսցի ժողովրդին»:
Այդ հայտարարությունները Վլադիմիր Զելենսկին արել է Վիլնյուսում, որտեղ հարգանքի տուրք է մատուցել Ռուսական կայսրության դեմ 1863 թվականի Հունվարյան ապստամբության մասնակիցների հիշատակին: Ապստամբությունն ընդգրկել է այն ժամանակվա Լեհական Թագավորությունը և Արևմտյան երկրամասի (ներկայիս Բելառուսի և Լիտվայի տարածքները) մի մասը:
Ուկրաինայի նախագահի խոսքով՝ 2020 թվականի բողոքի ցույցերը Բելառուսում արժանի էին Եվրոպայի կողմից ավելի մեծ աջակցության: Զելենսկին ընդգծել է, որ ներկայումս Բելառուսի իշխանություններն աջակցում են Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմին՝ այդ թվում գործնական քայլերով:
Նախօրեին Վարշավայում 1863-ի ապստամբների հիշատակին հարգանքի տուրք է մատուցել բելառուսական ընդդիմության առաջնորդներից Սվետլանա Տիխանովսկայան: