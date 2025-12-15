Բելառուսի ազատության մեջ հայտնված գործիչները հայտարարում են որոշումների համար չզղջալու, պայքարելու մասին

Ողջ կյանքում «արել եմ այն, ինչ համարել եմ ճիշտ և անհրաժեշտ», ու եթե Բելառուսն ունի իմ կարիքը, ես կփորձեմ ինչ-որ բան անել իմ երկրի համար, ասում է նախագահի նախկին թեկնածու Վիկտոր Բաբարիկոն: Մոտ հինգ տարի կալանավայրում անցկացնելուց հետո նա շաբաթ ազատ էր արձակվել 122 այլ քաղբանտարկալների հետ, որոնցից շատերն անազատության մեջ էին հայտնվել 2020-ի նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ցույցերի ժամանակ:
Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նրանց ազատ արձակեց ԱՄՆ-ի հետ ձեռք բերված գործարքի շրջանակում, որով վերացվեցին Բելառուսի կալիումի արդյունաբերության նկատմամբ պատժամիջոցները:
Վիկտոր Բաբարիկոն, որը ձերբակալվել էր 2020-ի հունիսին իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին հայտարարելուց հետո և փողերի լվացման ու կոռուպցիայի մեղադրանքներով դատապարտվել 14 տարվա ազատազրկման, երեկ Ուկրաինայում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ չի զղջում այն ժամանակ կայացրած որոշման համար՝ մարտահրավեր նետելու Լուկաշենկոյին, որն իշխանության է արդեն ավելի քան 30 տարի:
«Որոշումը ճիշտ էր այն պահին, երբ այն կայացվեց։ 2020 թվականին մենք արեցինք այն, ինչ կարող էինք անել։ Ես չեմ զղջում արածիս համար։ Մենք չպարտվեցինք, մենք հաղթեցինք: Մենք չստացանք մրցանակը, բայց մենք ավելի ուժեղ դուրս եկանք», - ասել է նա:
Ընդդիմության առաջնորդներից Մարիա Կոլեսնիկովան, որը ձերբակալվել էր 2020-ի սեպտեմբերին և դատապարտվել 11 տարվա ազատազրկման՝ իշխանությունը զավթելու և ծայրահեղական գործունեության մեղադրանքով, հայտնել է, որ բնակություն կհաստատի Եվրոպայում ու մտադիր է առաջիկա ամիսներն անցկացնել ընտանիքի հետ և զբաղվել իր առողջությամբ:
Ընդդիմադիր գործչին ձերբակալությունից մեկ օր առաջ առևանգել էին և ստիպել մեկնել Ուկրաինա, սակայն սահմանին պատռել էր անձնագիրն ու մնացել Բելառուսում: Կոլեսնիկովան հիմա վստահեցնում է՝ ոչ մի վայրկյան չի ափսոսում իր որոշումների համար. «Ո՛չ, ոչ մի բանի համար չեմ զղջում։ Կան ժամանակներ, երբ դու ստիպված ես դժվար ընտրություններ կատարել։ Ես պաշտպանել եմ իմ արժեքները, և ես միայնակ չեմ, մենք շատ ենք»։
Ազատ արձակված քաղբանտարկյալներից 114-ը Բելառուսից տեղափոխվել են Ուկրաինա, նրանցից հինգը Ուկրաինայի քաղաքացիներ են: Ինը մարդ Բելառուսից մեկնել է Վիլնյուս, այդ թվում՝ իրավապաշտպան, Նոբելյան Խաղաղության մրցանակակիր Ալես Բելյացկին, որը ձերբակալվել էր 2021 թվականի հուլիսին և 2023-ին դատապարտվել 10 տարվա ազատազրկման՝ ցույցերը ֆինանսավորելու և իրավապաշտպան գործունեության նպատակով ԵՄ-ից մաքսանենգ ճանապարհով կանխիկ գումար երկիր մտցնելու մեղադրանքով:
Լիտվա ժամանելուց հետո հայտնի իրավապաշտպանը Reuters-ի հետ զրույցում ասել է, որ հազարավոր մարդիկ դեռ անազատության մեջ են, հետևաբար իրենց պայքարը շարունակվում է, ու պետք է հասնեն նրան, որ բոլորն ազատ արձակվեն. «Հազարավոր մարդիկ բանտարկվել են և շարունակում են բանտարկված մնալ։ Մեր գործընկերները, իմ գործընկեր Վալիանցին Ստեֆանովիչը, որն իրավապաշտպան է, նույնպես մնում է բանտում՝ չնայած իմ ազատ արձակմանը։ Հետևաբար մեր պայքարը շարունակվում է»:
Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Դոբրինդտն այսօր հայտարարել է, որ Բեռլինն արագացված կարգով ապաստան կտրամադրի Մարիա Կոլեսնիկովային և Վիկտոր Բաբարիկոյին:
«Վիասնա» իրավապաշտպան խմբի տվյալներով՝ Բելառուսում 1100-ից ավելի քաղբանտարկյալ կա, այդ թվում՝ լրագրողներ և ակտիվիստներ: ԵՄ-ն, ԱՄՆ-ն, ՄԱԿ-ը, նաև այլ կազմակերպություններ քանիցս դատապարտել են Բելառուսին ընդդիմադիրներին բանտարկելու համար՝ պահանջելով ազատ արձակել նրանց: