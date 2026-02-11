Ըստ FT-ի՝ ԱՄՆ-ն Կիևին ստիպում է գարնանը նախագահական ընտրություններ անցկացնել. Ուկրաինան հերքում է

Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմից հերքել են Financial Times-ի հրապարակումը, թե Կիևը փետրվարի 24-ին կհայտարարի գարնանը նախագահական ընտրություններ և Ռուսաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ հանրաքվե անցկացնելու մասին։
Վլադիմիր Զելենսկիի շրջապատին մոտ աղբյուրը РБК-Україна-ին ասել է, որ նման որոշումները չեն կարող ընդունվել առանց կայուն անվտանգության միջավայր ստեղծելու:
Մինչ այդ բրիտանական հեղինակավոր թերթը, եվրոպացի պաշտոնյաներին հղումով, հայտնել էր, թե Ուկրաինան, նման քայլի է գնում ԱՄՆ ճնշման տակ: Ըստ թերթի Սպիտակ տունը Կիևից պահանջել է խաղաղության շուրջ բանակցություններն ավարտել գարնանը, իսկ ընտրություններն անցկացնել մինչև մայիսի 15-ը՝ սպառնալով հակառակ դեպքում չտրամադրել անվտանգության երաշխիքներ:
Reuters-ն իր հերթին անցած շաբաթ հայտնել էր, որ ԱՄՆ-ն և Ուկրաինան քննարկում են շրջանակային համաձայնագիր, ըստ որի՝ խաղաղ կարգավորման պայմանները Ուկրաինայում կդրվեն հանրաքվեի: Այն կհամընկնի նախագահական ընտրությունների անցկացման հետ, որոնք կարող են տեղի ունենալ մայիսին:
Ուկրաինայի նախագահը մշտապես հայտարարել է, որ ընտրություններ անցկացնելու համար անհրաժեշտ են անվտանգության երաշխիքներ և օրենսդրական փոփոխություններ։ Անցած ուրբաթ էլ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել էր, որ ԱՄՆ-ն առաջարկում է պատերազմը դադարեցնել մինչև ամառ։
Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, որ դեռ վաղը է Ուկրաինայում հնարավոր ընտրությունների մասին խոսելը: Լրագրողները հետաքրքրվել են, թե արդյոք ընտրությունների և հանրաքվեի անցկացման մասին հնարավոր հայտարարությունը կարող է ազդել հակամարտության ելքի վրա, ինչին Դմիտրի Պեսկովը պատասխանել է.
«Մենք պետք է ուշադիր հետևենք այս տեղեկատվական հոսքերին, իհարկե, նկատ ունենք դրանք, բայց միևնույն է, հիմնվենք միայն սկզբնաղբյուրների վրա: Իսկ սկզբաղբյուրներից նման հայտարարություններ մինչ օրս չեն եղել»,- հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը:
Ու մինչ պարզ չէ, թե արդյոք Ուկրաինայում առաջիկայում սպասվում են ընտրություններ, Վլադիմիր Զելենսկին երեկոյան ուղերձում միասնականության կոչ է արել Եվրոպային: Նա նաև նշել է, որ Եվրոպան պետք է ավելի ակտիվ քայլեր ձեռնարկի հանուն անվտանգության, ավելի շատ համատեղ սպառազինություն արտադրի և ավելի շատ առաջադեմ կարողություններ ստեղծի:
Ուկրաինայի նախագահի խոսքով.- «Եթե եվրոպացիները գործեն առանձին, պետք է նկատի ունենան, որ աշխարհում շատերն են Եվրոպային դեմ հանդես գալիս։ Եվրոպայում միասնությունը բոլորիս է անհրաժեշտ։ Հենց այս ուղղությամբ էլ մենք այժմ աշխատում ենք»:
Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են փոխադարձ հարվածները: Խարկովում ռուսական անօդաչուի հարվածից սպանվել են մի տղամարդ ու նրա երեք երեխաները, ևս մեկ մարդ վիրավորվել է: Կիևի քաղաքապետը հայտնել է, որ էներգետիկ համակարգին ռուսական հարվածների հասցրած վնասի պատճառով մայրաքաղաքում 1400 շենք դեռ զրկված է ջեռուցումից:
Դնեպրոպետրովսկում ռուսական զինուժը նաև հարվածել է երկաթուղային համակարգին, վնասել են ենթակառուցվածքներ և լոկոմոտիվներ:
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին գիշերը հարվածել է Ռուսաստանին, այդ թվում՝ Ռոստովին, Վոլգոգրադին, որտեղ բնակելի շենքեր են վնասվել: