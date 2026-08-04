Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

Ումի՞ց և ի՞նչ «ազդակներ» է ստացել Հաջիևը. ընդդիմությունն աշնանը «ծանր զարգացումներ է սպասում»

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Բաքվում ազդակներ են ստացել, որ մոտ ապագայում Հայաստանում մեկնարկելու է նոր Սահմանադրության ընդունման գործընթացը, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի՝ արտաքին հարաբերությունների գծով օգնական Հիքմեթ Հաջիևը:

Հնարավոր համարելով Հայաստանում հանրաքվեի կազմակերպումը, ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան կրկնել է Բաքվի պահանջը՝ Հայաստանի սահմանադրության նախաբանում՝ Ադրբեջանի հասցեին տեղ գտած պահանջների վերացումից հետո միայն կստորագրեն խաղաղության համաձայնագիրը: Նույն պահանջը այսօր վերահաստատել է նաև Ադրբեջանի ԱԳ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը:

Թե ումի՞ց և կոնկրետ ի՞նչ ազդակներ են ստացել Բաքվում, որ հանրաքվեն հնարավոր է և մոտ ապագայում էլ այդ գործընթացը կմեկնարկի, Հաջիևը չի մանրամասնել: Անգամ հայաստանյան հանրությանը հայտնի չէ, թե ինչպե՞ս է իշխող ՔՊ -ն մայր օրենքի նոր նախագիծը դնելու հանրաքվեի, եթե դրա համար բավարար ձայներ չունի:

«Այս աշնանը Հայաստանին սպասում են ծանր զարգացումներ». Իշխան Սաղաթելյան

Ընդդիմության պնդմամբ՝ Բաքվից պարտադրվող պահանջներն ու Իլհամ Ալևին տված խոստումը կատարելու համար, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն առաջիկայում փորձելու է ճնշում բանեցնել ընդդիմադիր 2 խմբակցությունների պատգամավորների վրա՝ նոր Սահմանադրության նախագիծը խորհրդարանում ընդունելու համար:

«Այս աշնանը Հայաստանի համար ակնհայտ է, որ սպասում են ծանր զարգացումներ, - ասաց «Հայաստան» դաշինքից Իշխան Սաղաթելյանն ու հավելեց, - ես չեմ բացառում՝ ինքը կոչ է անելու, ժողովրդին հավաքելու է, փորձելու է մեր վրա ճնշում բանեցնել, որպեսզի բավարարեն Ադրբեջանի պահանջները, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը խոսք է տվել Ալիևին և այդ խոստումը կատարելու բավարար քվե չի ստացել, փորձելու է սպառնալիքի, շանտաժի, ձերբակալությունների, կալանավորումների... այս բռնաճնշումները նաև պայմանավորված են դրանով, որպեսզի երկրում ոչնչացնի դիմադրության օջախները, որ կարողանա Ադրբեջանի պահանջները բավարարել»:

Փաշինյանի առաջնորդած ՔՊ-ին հունիսի 7 -ի ընտրություններում չհաջողվեց սահմանադրական մեծամասնություն ստանալ, մինչդեռ նոր Սահմանադրությունը հանրաքվեի դնելու համար այն նախ պետք է ընդունվի խորհրդարանում: Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է պատգամավորների 2/3-ի ձայները: ՔՊ-ն ունի ընդամենը 64 պատգամավոր, մինչդեռ անհրաժեշտ է առնվազն 70 կողմ ձայն:

Կհաջողվի՞ ՔՊ -ին ընդդիմադիր 6 պատգամավորի իրենց կողմը տանել: Հենց այդքան ձայն է պետք ՔՊ-ին հանրաքվեի փուլին հասնելու համար:

«Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանն ու «Հայաստան» դաշինքից Դաշնակցության Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան այսօր բացառեցին, թե իրենց թիմից որևէ մեկը Բաքվի պահանջած Սահմանադրության նախագծին կողմ կքվեարկի:

ՔՊ-ն չի բացառում՝ որոշ ընդդիմադիրներ կողմ կարտահայտվեն նոր Սահմանադրությանը

Իշխող ՔՊ-ում, մինչդեռ, չեն բացառում, որ որոշ ընդդիմադիր պատգամավորներ կողմ կարտահայտվեն նոր Սահմանադրությանը:

«Իսկ կարո՞ղ է էդ նախագիծը ներկայացնենք, և պետականամետ մտածողությամբ ընդդիմադիր պատգամավորներ պաշտպանեն էդ Սահմանադրությանը, դուք բացառո՞ւմ եք: Եթե լավ բան լինի, միգուցե իրենք էլ աջակցեն», - ասաց ՔՊ-ական Հասմիկ Հակոբյանը:

Դատելով Հակոբյանի խոսքերից՝ եթե իշխանությանը չհաջողվի «պետականամետ մտածողությամբ» ընդդիմադիր պատգամավորներ գտնել, ապա այդ ժամանակ գործի կդրվի ժողովրդի ճնշման սցենարը, այնպես, ինչպես 2018-ին Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ դարձավ:

«2018 էլ ՔՊ-ն ամենափոքր խմբակցությունն էր ԱԺ-ում, բայց ժողովրդի ցանկությամբ եկան ու քվեարկեցին, որ ՔՊ-ն լինի իշխանություն և ունենա վարչապետ: Այսինքն, եթե ժողովրդի համար ընդունելի լինի մեր մայր օրենքը, ես չեմ կարծում, որ որևէ պատգամավոր կարող է դեմ արտահայտվել էդ կարևոր փոփոխությանը: Դա լայն հանրային քննարկման է դրվելու», - ասաց Հակոբյանը:

Սաղաթելյանը կոչ է անում ստեղծել «Ոչ»-ի ճակատ

«Հայաստան» դաշինքի պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը կոչ է անում խորհրդարանական և արտախորհրդարանական բոլոր ուժերին համախմբել և ստեղծել «Ոչ»-ի ճակատ՝ տապալելու Բաքվի պահանջով Սահմանադրությունը փոխելու իշխանության փորձը: Ընդորում, Սաղաթելյանի համոզմամբ, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվում է ընդդիմության դեմ կիրառել ճնշումների ողջ զինանոցը, ապա հակազդեցության ճակատի ստեղծումը պետք է իրականացնել շատ ավելի շուտ, քան իշխանության կողմից սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հրապարակումը:

«Բոլոր տարաձայնությունները պետք է մի կողմ դրվեն, այդ թվում՝ արտախորհրդարանական բազմաթիվ ուժեր, ովքեր դեմ են մեզ դրսից ու ներսից պարտադրվող օրակարգին, պետք է միավորել բոլորի ջանքերը, որ կարողանանք մեզ պարտադրվող ու հակապետական, հակահայկական օրակարգը վիժեցնել», - ասաց Սաղաթելյանը:

Չնայած Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվից հնչող պահանջներին, իշխանությունը վստահեցնում է, թե Սահմանադրության փոփոխությունը Հայաստանի ներքին գործն է: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս հայտարարեց, թե այդ հարցը ներառված է եղել ՔՊ նախընտրական ծրագրում և ժողովուրդն էլ ընտրություններում քվեարկել է դրա օգտին:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Բայրամով․ Ադրբեջան-Հայաստան կարգավորման գործընթացում սպասվում են լրացուցիչ զարգացումներ

Հաջիև․ «Հայաստանում շուտով մեկնարկելու է նոր Սահմանադրության ընդունման գործընթացը»

Հիքմեթ Հաջիև․ «Հայաստանը պետք է հրաժարվի տարածքային պահանջներից՝ նոր Սահմանադրության ընդունման կամ որևէ այլ իրավական մեխանիզմով»

Փաշինյանը անկլավների թեման կապեց Հայաստանի օկուպացված տարածքների հետ

«Արտաքին քաղաքականության ոլորտում ՀՀ ներքին կյանքին վերաբերող հարցեր չենք քննարկում». Փաշինյանն արձագանքում է Բայրամովին




Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG