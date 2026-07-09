Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հայաստան

«Արտաքին քաղաքականության ոլորտում ՀՀ ներքին կյանքին վերաբերվող հարցեր չենք քննարկում». Փաշինյանն արձագանքում է Բայրամովին

Լրացված

Մենք արտաքին քաղաքականության ոլորտում Հայաստանի ներքին կյանքին վերաբերվող հարցեր չենք քննարկում, լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն՝ արձագանքելով Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հայտարարությանը:

«Սահմանադրության փոփոխության օրակարգը ներառված է ՀՀ կառավարող մեծամասնության ծրագրում, և դա փաստ է, 726 հազար մարդ քվեարկել է դրա օգտին», - ասաց Փաշինյանը:

Բայրամովը հայտարարել է, որ խաղաղության համաձայնագիրը կարող է ստորագրվել միայն այն բանից հետո, երբ, իր ձևակերպմամբ, Հայաստանի Սահմանադրությունից հանվեն Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջները։

«Այդ օրակարգը կա, մենք պետք է վերլուծենք իրավիճակն ու դիրաքվորվենք այդ հարցի շուրջ», - ասաց վարչապետը:

Փաշինյանն ընդգծեց՝ «մենք շարունակելու ենք աշխատել խաղաղության հետագա ինստիտուցիոնալացման վրա»:

Անկլավների մասին

Անդրադառնալով սահմանազատման թեմային վարչապետն ասաց, որ որևէ նոր զարգացում չկա:

Ինչ վերաբերում է անկլավների թեմային, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց՝ «պետք է բոլոր կիսատ մնացած թեմաները լուծենք»: «Մենք նույնպես այդ թեմայով շահագրգռություն ունենք, որովհետև Արծվաշեն գյուղը էքսկլավային կարգավիճակով գտնվում է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո ու Հայաստան Հանրապետության ինքնիշխան տարածք է՝ համաձայն Ալմա Աթայի1991 թվականի հռչակագրով արձանագրված սկզբունքների»:

Փաշինյանն ընդգծեց՝ չի կարող հայտարարել, թե հրաժարվում ենք անկլավների կամ էքսկլավների թեմայից: «Մենք պետք է այդ հարցին լուծում տանք»:

«Ադրբեջանի դրամի և անձնագրի քարտեզների մեջ Արծվաշենը որպես անկլավ արձանագրված է, սա շատ կարևոր նրբություն է և, կարծում եմ, որ մենք էլ պետք է հայելային նույն մոտեցումը ցուցաբերենք», - նշեց Փաշինյանը:


Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG