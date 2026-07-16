Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հիքմեթ Հաջիև․ «Հայաստանը պետք է հրաժարվի տարածքային պահանջներից՝ նոր Սահմանադրության ընդունման կամ որևէ այլ իրավական մեխանիզմով»

«Ադրբեջանի համար կարևոր է, որ այն դրույթները, որոնք մենք տարածքային պահանջ ենք համարում մեր երկրի նկատմամբ, պաշտոնապես վերացված լինեն՝ նոր սահմանադրության ընդունման, թե իրավական մեկ այլ մեխանիզմի միջոցով», - Reuters-ի հետ զրույցում նշել է Ադրբեջանի նախագահի արտաքին կապերի գծով օգնական Հիքմեթ Հաջիևը։

Դրա հետ մեկտեղ ադրբեջանցի պաշտոնյան հավելել է. «Սահմանադրական փոփոխությունների ձևը Հայաստանի ներքին հարցն է»։

«Մենք այժմ ապրում ենք իրական խաղաղության պայմաններում։ Ադրբեջանի և Հայաստանի համար խաղաղությունն այլևս թղթի վրա գրված ինչ-որ խոսքեր կամ հռչակագրեր չեն՝ դա իրականություն է», - նշել է Հաջիևը։

XS
SM
MD
LG