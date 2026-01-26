Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Քաղաքական

Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժի վարչապետի թեկնածուն Նարեկ Կարապետյանն է

Նարեկ Կարապետյանը «Մեր ձևով» շարժման ակցիայի ժամանակ, արխիվ
Նարեկ Կարապետյանը «Մեր ձևով» շարժման ակցիայի ժամանակ, արխիվ

Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած քաղաքական ուժի վարչապետի թեկնածուն լինելու է նրա եղբորորդի Նարեկ Կարապետյանը: Քաղաքական ուժին մոտ կանգնած մի քանի աղբյուրներ «Ազատությանը» հայտնեցին՝ փետրվարի 12-ին՝ կուսակցության հիմնադիր համագումարի օրը, հայտարարվելու է այս մասին: «Ազատություն»-ը տեղեկության վերաբերյալ պաշտոնական հաստատում խնդրեց նաև «Մեր ձևով» շարժման մամուլի խոսնակից, Մարիանա Ղահրամանյանը հարցին ուղիղ չպատասխանեց:

«Ինչպես պարոն Կարապետյանը իր վերջին ասուլիսի ընթացքում և Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում է նշել, մեր ուժի վարչապետի թեկնածուի մասին կհայտարարենք փետրվարի 12-ին՝ կուսակցության հիմնադիր համաժողովի ընթացքում: Ես ավելացնելու բան չունեմ պարոն Կարապետյանի հայտարարությանը, միայն կնշեմ, որ վարչապետի թեկնածուն ընդունելի է լինելու մեր ժողովրդի կողմից», - ասաց Ղահրամանյանը:

Որ թեկնածուն վաղուց որոշված է, բայց անունը հայտարարվելու է փետրվարին, Նարեկ Կարապետյանը անցած շաբաթ էր ասել, երբ ներկայացնում էր իրենց քաղաքական ուժի տնտեսական ծրագրերը. - «Թեկնածուն, ճիշտը որ ասեմ, երկար ժամանակ է որոշված, ուղղակի մենք այդ մասին կհայտարարենք փետրվարի 12-ին»:

2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին Կարապետյանները հայտարարել են դեռ ամիսներ առաջ: Նախ ձևավորեցին «Մեր ձևով» շարժումը, որի համակարգողը 35-ամյա Նարեկ Կարապետյանն է, իսկ անցած ամիս նաև կուսակցություն են գրանցել՝ «Ուժեղ Հայաստան» անունով:

Այս ամիսներին, սակայն, ի թիվս այլ հարցերի անպատասխան էր մնում գլխավոր հարցը, թե ով է լինելու նորաստեղծ ընդդիմադիր ուժի վարչապետի թեկնածուն:

Գործող իշխանությանը հեռացնելու օրակարգով ընտրապայքարի պատրաստվող Կարապետյաններն առայժմ շեշտը դնում են Հայաստանի տնտեսությունը զարգացնելու իրենց ծրագրերի վրա: Հենց այս հարցերն են մասնագիտությամբ տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանի ելույթներում գերիշխում՝ ներքին ու արտաքին քաղաքական հարցերի փոխարեն. - «Այսօր մենք տեսնում ենք, որ առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ մենք պետք է ունենանք տնտեսագետ ղեկավարներ, որովհետև մեր երկրի հիմնական խնդիրը տնտեսությունն է»:

Նարեկ Կարապետյանը մինչ այժմ ընդհանուր գծերով է անդրադարձել Հայաստանի համար այս փոլում առանցքային հարցերին՝ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հաշտությանը, Եվրամիության անդամ դառնալու՝ իշխանության ձգտումներին, Հայաստանի հնարավոր վերադարձին ՀԱՊԿ կամ ԱՄՆ-ի հետ զարգացող TRIPP ծրագրին: Նա այս հարցերի վերաբերյալ շատ փակագծեր չբացեց նաև անցած շաբաթ Հանրային հեռուստաընկերության եթերում: Օրինակ՝ ՀԱՊԿ-ի մասով ընդգծում էր, թե իշխանության գալու դեպքում այնպես կբանակցեն, որ անդամ երկրները ճնշեն Ադրբեջանին դուրս գալ Հայաստանի օկուպացված տարածքներից, բայց կոնկրետ ինչ մեխանիզմներով՝ չէր հստակեցնում:

«Ուժեղ ղեկավարը կհասնի նրան, որ կգործադրեն [ճնշում], եթե չգործադրեն, հարցը հայկական հասարակությունում միշտ բաց է մնալու, իսկ հայկական քաղաքական միտքը հետևում է հայ հասարակության կարծիքին», - ասում էր Կարապետյանը:

Նարեկ Կարապետյանը, որ պնդում է, թե Հայաստանին նոր ղեկավար է պետք, նախորդ երեք նախագահներն ու գործող վարչապետը պետք է հեռանան, չի հստակեցնում նաև ներքաղաքական մյուս ուժերի հետ հնարավոր համագործակցության շրջանակը: Միայն հայտարարել է, որ նախընտրական փուլում չեն համագործակցի երկրորդ և երրորդ նախագահների թիմերի հետ, բայց նույն պնդումը չի արել հետընտրական փուլի մասին: Պրոֆեսիոնալների հետ, ասում է, կհամագործակցեն, կրկին՝ առանց անունների. - «Մեր թիմում լինելու են մարդիկ, ովքեր աշխատել են բոլոր կառավարությունների հետ: Մենք ունենք մարդ, ով աշխատել է այս կառավարության հետ, մենք ունենք մարդ, ով աշխատել է այլ կառավարությունների հետ, կարևոր նախապայմանը՝ մաքուր ձեռքեր և պրոֆեսիոնալիզմ»:

«Տաշիր կապիտալ»-ի սեփականատեր, ըստ Forbes-ի 2.7 միլիարդ դոլար կարողություն ունեցող Կարապետյաններից քաղաքականությամբ զբաղվել է միայն այժմ ազատազրկված Սամվել Կարապետյանի եղբայր Կարեն Կարապետյանը: Նա երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք զբաղեցրել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը, եղել պատգամավոր՝ Հանրապետականի ցուցակով:

Քաղաքականությամբ զբաղվելու և իշխանությանը հեռացնելու որոշման մասին Սամվել Կարապետյանն առաջին անգամ հայտարարեց անցած ամռանը՝ Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանից: Նա այնտեղ հայտնվել էր եկեղեցին պաշտպանելու իր հայտարարությունից հետո, որն իրավապահները որակել էին որպես իշխանությունը զավթելու կոչ:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Որոշված է՝ ով կլինի Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժի վարչապետի թեկնածուն

«Նոր ղեկավար է պետք». «Մեր ձևով» շարժումը դեմ է, որ Հայաստանի նախկին առաջնորդներից որևէ մեկը ղեկավարի Հայաստանը

«Մենք մեր ձևով եկեղեցին պաշտպանելու ենք միշտ». Նարեկ Կարապետյան

Կարապետյանի եղբորորդին ու փաստաբանը Թաքերի հետ զրույցում խոսել են իշխանություն-եկեղեցի առճակատման մասին

«Սկսվում է Հայաստանի վերակառուցման շարժումը». Նարեկ Կարապետյան

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG