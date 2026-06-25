Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վերաքննիչը բեկանեց Միքայել սրբազանի գործով առաջին ատյանի դատարանի որոշումը, վերացրեց տնային կալանքը

Լրացված
Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը դատարանում, արխիվ
Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը դատարանում, արխիվ

Վերաքննիչ դատարանը բեկանեց Շիրակի թեմի առաջնորդի գործով առաջին ատյանի դատարանի որոշումն ու գործն ուղարկեց հետ՝ նոր քննության։

Անցած տարվա հոկտեմբերին առաջին ատյանի դատարանը Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանին մեղավոր էր ճանաչվել հեղաշրջման կոչի հոդվածով և դատապարտել երկու տարվա ազատազրկման։

Վերաքննիչ դատարանը վերացրեց նաև բարձրաստիճան հոգևորականի տնային կալանքը։

Վերաքննիչը մասնակի բավարարել է Աջապահյանի փաստաբանների բողոքը, որոնք պնդում էին, որ ընդդատության խնդիր կա, այսինքն՝ գործը պետք է քններ ոչ թե Երևանի, այլ՝ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը: Հետևաբար՝ գործի քննությունը կտեղափոխվի Շիրակի մարզ:

Փաստաբան Արա Զոհրաբյանը «խիզախ» որակեց Վերաքննիչի որոշումը՝ հենց վերջին հանգամանքը նկատի ունենալով, նաև ընդգծեց, որ դատարանը, միևնույն ժամանակ, մերժել է Գլխավոր դատախազության բողոքը, որով պահանջվում էր երկու տարվա փոխարեն Միքայել սրբազանին ազատազրկել երկուսուկես տարով:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Վերաքննիչ դատարանն անցավ խորհրդակցական սենյակ՝ որոշում կայացնելու Միքայել սրբազանի գործով

Միքայել սրբազանն 9 ամիս անց Յոթ Վերքում պատարագի մասնակցեց

Միքայել սրբազանը կմնա տնային կալանքի տակ, բայց կկարողանա պատարագի մասնակցել

Շիրակի թեմի առաջնորդը վերադարձավ իր կեցավայր. նրան արգելված է պատարագի մասնակցել

8-ամսյա անազատությունից տնային կալանք. Միքայել Սրբազանը չի կարող մասնակցել պատարագի

Միքայել արքեպիսկոպոսը պահանջում է արդարացնել իրեն, դատախազությունը՝ նրա ազատազրկումը կես տարով երկարացնել


XS
SM
MD
LG