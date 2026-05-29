Վաշինգտոնից պնդում են՝ Իրանն «էական» զիջումների է գնացել, Թեհրանը չի մեկնաբանում

Ամերիկյան և միջազգային մի շարք լրատվամիջոցներ գրում են, որ ԱՄՆ-ն ու Իրանը հրադադարը երկարաձգելու նախնական համաձայնության են եկել, որը, սակայն, դեռ պետք է վերջնական հաստատի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Ըստ գործարքի՝ հրադադարը կերկարաձգվի ևս 60 օրով, Իրանը կվերաբացի Հորմուզի նեղուցը, իսկ այդ ընթացքում կողմերը կբանակցեն ավելի բարդ խնդիրների շուրջ, օրինակ՝ Իրանի միջուկային ծրագրի։
ԱՄՆ նախագահը Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ Վաշինգտոնը շարունակում է շատ մեծ լծակներ ունենալ Իրանի հետ բանակցություններում և զգուշացրել է՝ եթե դրանք ցանկալի արդյունք չտան, ԱՄՆ-ն ստիպված կլինի վերսկսել ռազմական գործողությունները։
«Նրանք շատ լավ բանակցողներ են, նրանք խորամանկ են։ Բայց, ի վերջո, մենք ունենք բոլոր խաղաքարտերը, քանզի մենք նրանց ռազմական առումով հաղթել ենք», - նշել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
ԱՄՆ փոխնախագահն իր հերթին հայտարարել է, որ կողմերը մոտ են գործարքի, սակայն դեռ չեն հասել այդ կետին։ Ըստ Ջեյ Դի Վենսի՝ ԱՄՆ-ն այնպիսի դիրքում է, որ կարող է զգալիորեն հետ մղել Թեհրանի միջուկային ծրագիրը շատ երկար ժամանակով։
«Եվ դա շատ, շատ լավ է ամերիկացի ժողովրդի համար։ Այսպիսով, մենք դեռ չենք հասել այդ կետին, բայց շատ մոտ ենք գործարքին։ Մենք կշարունակենք աշխատել այդ ուղղությամբ», - ասել է Վենսը։
Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն էլ հայտարարել է, թե Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու պայմանին համաձայնելուց բացի՝ Իրանը նաև շատ այլ «նշանակալի, էական և դրամատիկ» զիջումների է գնացել։ Fox News-ին տված հարցազրույցում Սթիվեն Միլլերը, սակայն, չի մանրամասնել՝ միայն ասել է, որ դրանք հանրությանը կներկայացվեն «առաջիկայում»։ «Ոչինչ վերջնական չէ, քանի դեռ այն վերջնական համաձայնեցված չէ», - հավելել է Միլլերը։
Պաշտոնական Թեհրանը դեռ չի մեկնաբանել այս հայտարարությունները։
Իրանական Tasnimը, սակայն, հղում անելով իր աղբյուրներին, հայտնել է, որ համաձայնագրի տեքստը վերջնական տեսքի չի բերվել և հաստատված չէ։ Ըստ գործակալության՝ այն հաստատվելուց հետո կփոխանցվի միջնորդ Պակիստանին, և վերջինս դրա մասին կտեղեկացնի հանրությանը։
Ու մինչ պարզ չէ, թե արդյոք Իրանը զիջումների գնացել է, Իսրայելի բանակը շարունակել է ռազմական գործողություններն Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված և Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա» և «Համաս» խմբավորումների դեմ՝ Լիբանանում և Գազայի հատվածում։ Լիբանանում բանակը հերթական գործողություններից առաջ ևս մի քանի բնակավայրի բնակիչների հրամայել է լքել իրենց տները։
Տիր քաղաքում բնակիչներից ոմանք, թեև կորցրել են տունը, սակայն չեն պատրաստվում հեռանալ հայրենի բնակավայրից։
«Մենք չենք լքում Տիրը, այսինքն՝ առանց դրա չենք կարող։ Ո՞ւր պետք է գնա մարդը՝ ընտանիքի հետ թափառի։ Ոչ, ես կմնամ այստեղ՝ իմ տան կողքին։ Կնստեմ քարերի վրա, և վերջ», - ասել է քաղաքի բնակիչ Ալի Սալմանը։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, թե բանակին հրահանգել է ընդլայնել Գազայի հատվածում Իսրայելի վերահսկողությունը մինչև 70%։
«Մենք այժմ ճնշում ենք գործադրում «Համաս»-ի վրա։ Հիմա մենք վերահսկում ենք Գազայի հատվածի 60%-ը, դուք գիտեք սա... Իմ հրահանգն է ընդլայնել այն... Եկեք քայլ առ քայլ գնանք։ Նախ՝ 70%-ի։ Եկեք սկսենք դրանից», - նշել է Նեթանյահուն։
Գազայում Իսրայելի գործողությունների հետևանքով առնվազն երեք մարդ է սպանվել։ Եվս մեկ զոհ կա Լիբանանում։