Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Վարդան Ղուկասյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգվեց ևս երկու ամսով

Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը դատարանում, արխիվ
Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը դատարանում, արխիվ

Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգվեց ևս երկու ամիս ժամկետով:

Հանրային մեղադրողը կալանքը երեք ամսով երկարաձգելու միջնորդություն էր ներկայացրել, պաշտպանական կողմը միջնորդել էր խափանման միջոց սահմանել տնային կալանքը՝ 20 միլիոն դրամ գրավի համակցությամբ:

Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետը արդեն հինգերորդ ամիսն է անազատության մեջ է:

65-ամյա Ղուկասյանը մեղադրյալ է միանգամից երեք՝ կաշառք ստանալու, խուլիգանության և պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման ու փողերի լվացման գործերով: Նա մեղադրանքները չի ընդունում, պնդում է, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Գյումրիի քաղաքապետի փաստաբանները դատարանում կրկին պնդեցին՝ Ղուկասյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում

Փաստաբանները պնդում են՝ նաև Վարդան Ղուկասյանի գործով դատավորին են մոլորեցրել ու նրան ԲԿ-ի փոխարեն բանտ տարել

Վարդան Ղուկասյանը դատարանից կրկին տեղափոխվեց հիվանդանոց

Վարդան Ղուկասյանը հիվանդանոցից կրկին բանտ տեղափոխվեց. շտապօգնության բժշկի մուտքը ՔԿՀ արգելվել է

Վարդան Ղուկասյանի փաստաբանը կրկին պնդում է՝ իր պաշտպանյալի «անձը թիրախավորված է»

Ըստ Վարդան Ղուկասյանի՝ եթե իրեն են դատում, մեղադրյալի աթոռին շատ պաշտոնյաներ պիտի լինեն

«Քաղաքական պատվեր է». Վարդան Ղուկասյանը ևս երեք ամիս կմնա բանտում


XS
SM
MD
LG