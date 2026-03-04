Վարդան Ղուկասյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգվեց ևս երկու ամսով

Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգվեց ևս երկու ամիս ժամկետով:
Հանրային մեղադրողը կալանքը երեք ամսով երկարաձգելու միջնորդություն էր ներկայացրել, պաշտպանական կողմը միջնորդել էր խափանման միջոց սահմանել տնային կալանքը՝ 20 միլիոն դրամ գրավի համակցությամբ:
Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետը արդեն հինգերորդ ամիսն է անազատության մեջ է:
65-ամյա Ղուկասյանը մեղադրյալ է միանգամից երեք՝ կաշառք ստանալու, խուլիգանության և պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման ու փողերի լվացման գործերով: Նա մեղադրանքները չի ընդունում, պնդում է, որ քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում:
