Վարդան Ղուկասյանը դատարանից կրկին տեղափոխվեց հիվանդանոց

Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին այսօր ողջ օրը փնտրում էր փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանը. շաբաթ օրը հիվանդանոցից բանտ տեղափոխված Ղուկասյանի հետ հանդիպումից հետո նա ահազանգում էր, որ պաշտպանյալի առողջական վիճակը վատացել է ու նույնիսկ շատպօգնություն էր հրավիրել, բայց նրանց մուտքը քրեակատարողական հիմնարկ արգելվել էր:
Այսօր առավոտյան Երևան կենտրոն քրեկատարողական հիմնարկում փնտրելուց հետո Ղուկասյանին Հակակոռուպցիոն դատարանում գտավ փաստաբանը:
Մի քանի վարույթով անցնող Ղուկասյանի՝ կոռուպցիոն գործով դատավարությունն էր այսօր, քննիչները նրան մեղադրում են 4 միլիոն կաշառք վերցնելու համար:
Դատարանում այսօր ներկայացվեց Գյումրիի քաղաքապետի առողջական վիճակի մասին փորձաքննության եզրակացությունը, որը դատավորը մասամբ հրապարակեց: Ըստ այդմ՝ Ղուկասյանի հիվանդությունները կալանքի հետ անհամատեղելի համարվող հիվանդությունների ցանկում չեն: Ըստ եզրակացության՝ Ղուկասյանի առողջական վիճակը թույլ է տալիս նրան մասնակցել դատական նիստերին, բայց բուժումների կարիք ունի:
Դատավորը նիստից առաջ դատարանում Ղուկասյանին զննած շտապօգնության բժիշկի տրամադրած բժշկական տեղեկանքը ներկայացրեց. «Վիճակը հեմոդինամիկ կայուն է»:
Պաշտպանական կողմը համաձայն չէր եզրակացության հետ: Պնդեցին՝ բանտում հնարավոր չէ կազմակերպել Ղուկասյանին անհրաժեշտ բուժօգնությունը, որի մասին գրված էր նաև եզրակացության մեջ:
«Միջնորդություն եմ ներկայացնում դատարանին՝ հարգել իմ պաշտպանյալի բուժօգնություն ստանալու իրավունքը, համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի նրան տեղափոխեն բուժհաստատություն, որպեսզի նա ստանա այս բժիշկների բուժօգնությունը, որը չի ստացել: Ես այս առումով ներկայացրել եմ հաղորդում հանցագործության մասին, որ այդ բուժօգնությունը նրան չի տրամադրվել», - նշեց Փոստանջյանը:
Փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանն էլ հավելեց, թե իր պաշտպանյալի հիվանդությունները պետք է համակցված դիտարկել. «Եթե անգամ առանձին հիվանդություն, առանձին վերցրած լիներ միակը, չէր համապատասխանի թվարկած ցանկին, սակայն դրանց համակցությունը կարող է հանգեցնել առողջության խախտումների, որն ինքնին արդեն համաձայն ցանկի անհամատեղելի է կալանքի հետ: Նման համակցությամբ գնահատում փորձագիտական եզրակացությունում առկա չէ»:
Ինքը՝ Վարդան Ղուկասյանը ներկայացրեց, թե բանտում ինչպես է ստանում բուժօգնությունը. «Քրեակատարողական հիմնարկի բուժկետում ոչ մի սարքավորում չկա, բացի ճնշում չափելուց: Կարող եք մի օր մարդ ուղարկեք, գնան տեսնեն, թե ինչ վիճակի մեջ է: Պետք է անպայման քայլեմ, այդ խցում քայլել չկա, 3 քայլ չես կարող անել, եթե ժամը 9-ին բարձրանում ես պռագուլկի տեղը, որտեղ առավոտ ցուրտ է, հիմա բարձրանալ չի լինի, ձյուն է, պայմանները պայմաններ չեն»:
Դատական նիստի ընթացքում պաշտպանը բարձրաձայնեց, որ Ղուկասյանն իրեն վատ է զգում ու միջնորդեց նիստը հետաձգել:
Հանրային մեղադրողներն այնինչ առարկեցին, որ նիստ անհարկի ձգձգվում է առավել ևս, որ շատապօգնության բժիշկը վիճակը կայուն էր գնահատել: Դատավորը Ղուկասյանից հետաքրքրվեց, թե ինչպես է իրեն զգում:
«Հիմա ձեզ կիսատ եմ լսում, դոշս ցավում է», - պատասխանեց Վարդան Ղուկասյանը:
Մինչ հանրային մեղադրողը թվարկում էր ապացույցների ցանկը, որը կարևոր էր համարում վերդիկտ կայացնելու համար, դատավորի հրավերով շտապօգնության բրիգադ ժամանեց: Արդյունքում՝ Ղուկասյանը դարձյալ հիվանդանոց տեղափոխվեց: