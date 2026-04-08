Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Սուրբ Աննայի միջադեպի գործով երկրորդ քննիչն է ազատվել պաշտոնից

Իր դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել է 18-ամյա երկվորյակ եղբայրների քրեական գործը քննող քննչական բաժնի պաշտոնյան:

Դավիթ Կիրակոսյանը զբաղեցնում էր Երևանի Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների երրորդ բաժնի պետի պաշտոնը: Ազատման պատճառը նշված չէ, բայց այն, ըստ էության, կապված է հենց Կիրակոսյանի ենթակայությամբ քննվող աղկմահարույց գործի հետ:

Սուրբ Աննա եկեղեցում վարչապետի մասնակցությամբ տեղի ունեցած միջադեպի գործով քննիչ Հակոբ Հակոբկոխյանն օրերս ազատվեց աշխատանքից ոչ պատշաճ վարքագծի պատճառով: Քննչական կոմիտեն հայտարարել էր, որ Հակոբ Հակոբկոխյանը Դավիթ Մինասյանի տունը խուզարկելիս կարգ է խախտել, մասնավորապես՝ թույլատրել է լրագրողների ներկայությունը, նախաքննական տվյալներ է հրապարակել և համազգեստով չի եղել: Քննիչը հրավիրվել է բացատրություն տալու համար, որից հետո դիմում էր ներկայացրել պաշտոնից ազատվելու մասին:

Դավիթ Կիրակոսյանը Հակոբկոխյանի անմիջական ղեկավարն էր, և, ըստ էության, պատասխանատւ քննիչի գործողությունների համար: Կիրակոսյանը խուզարկությանը ներկա չի եղել:

XS
SM
MD
LG