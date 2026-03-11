Մատչելիության հղումներ

Turkish Airlines-ը մեկնարկել է Ստամբուլ - Երևան - Ստամբուլ չվերթները

Այսօր Երևանի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայան է ժամանել Turkish Airlines ավիաընկերության մեկնարկային չվերթը Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանից:

«Զվարթնոց» օդանավակայանի հաղորդագրության համաձայն՝ չվերթի դիմավորման արարողությանը ներկա էին Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ստեփան Փայասլյանը, «Արմենիա» Միջազգային օդանավակայաններ» ընկերության տնօրեն Մարսելո Վենդեն և գլխավոր մենեջեր Սերգեյ Ավետիսյանը, Turkish Airlines ավիաընկերության Արևելյան Եվրոպայի երկրների գծով վաճառքի փոխտնօրեն Հուսեյն Օզբեկը և Վրաստանի ու Հայաստանի գծով գլխավոր մենեջեր Քենան Ինջեն, այլ հյուրեր:

Ստամբուլ - Երևան - Ստամբուլ երթուղով թռիչքները կիրականացվեն ամեն օր, իսկ մայիսի 14-ից դրանց հաճախականությունը կհասնի շաբաթական 10, հունիսի 15-ից՝ շաբաթական 14 չվերթի, ասված է հաղորդագրությունում:


