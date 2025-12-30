Մատչելիության հղումներ

Հայ և թուրք դիվանագետները անվճար վիզա կստանան. ի՞նչ են պայմանավորվել Հայաստանն ու Թուրքիան

Շուրջ 30 տարի դիվանագիտական ծառայության ընթացքում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած ԱԳՆ նախկին գլխավոր քարտուղար Վահագն Մելիքյանն ասում է, որ միջազգային պրակտիկայում շատ տարածված և ընդունված է, որ դիվանագիտական անձնագիր կրողները վիզա ստանում են անվճար: Հետևաբար՝ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև ձեռք բերված երեկվա որոշումը Մելիքյանը ինչ-որ նվաճում կամ քայլ առաջ 2 երկրների հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում չի համարում:

Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը երեկ տեղեկացրեց, թե Երևանն ու Անկարան որոշել են դյուրացնել վիզաների տրամադրման գործընթացը՝ դիվանագիտական, հատուկ և ծառայողական անձնագրեր ունեցողների համար մուտքի արտոնագիրը դարձնելով անվճար:

ԱԳՆ նախկին գլխավոր քարտուղար Վահագն Մելիքյանի խոսքով. - «Դիվանագիտական վիզա հասկացությունը ինքը Free of charge է, այսինքն` անվճար է: Ես իմ պրակտիկայում տասնյակ տարիների, երբեք չեմ առնչվել մի դեպքի հետ, որևէ երկրի հետ, որ դիվանագիտական վիզա են խփում և դա վճարովի է, ես այդպիսի որևէ դեպք իմ կյանքում չեմ հիշում, չի էլ կարող լինել դա որպես խոշորագույն հաջողություն, քայլ առաջ և այլն ներկայացնելը, ես չէի համարի, որ դա ինչ-որ բան է»:

Դեսպան Մելիքյանն ասում է, որ նախկինում Հայաստան ժամանած թուրք դիվանագետներից Երևանը գումար չի գանձել:

Նախկին դիվանագետը նաև հիշեցնում է, որ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության համաժողովին և միջազգային տարբեր ֆորումներին մասնակցելու նպատակով Թուրքիա մեկնող հայ դիվանագետները ևս անվճար են ստացել իրենց մուտքի արտոնագրերը:

Ի՞նչ են պայմանավորվել Հայաստանն ու Թուրքիան

Գործող իրավակարգավորումներով՝ Հայաստանի դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձինք Թուրքիայի վիզան ստանում են վճարի դիմաց: Մինչդեռ, թուրք դիվանագետները Հայաստանի վիզան ստանում են անվճար՝ համաձայն հայաստանյան օրենսդրության: Փոխարենը՝ Հայաստանի մուտքի արտոնագրի համար վճար էր սահմանված Թուրքիայի ծառայողական և հատուկ անձնագրեր կրող անձանց համար: Եվ այժմ, կառավարության դեկտեմբերի 29-ի որոշման համաձայն, կողմերը որոշել են համահավասար պայմաներ ստեղծել՝ այս բոլոր խմբերի համար մուտքի արտոնագիրը անվճար դարձնելով:

Սահմանափակ թվով մարդկանց վրա տարածվող այս փոփոխության նպատակն, ըստ ԱԳՆ նախկին քարտուղարի, ընդամենը համոզելն է հայաստանյան հանրությանը, թե Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցում առաջընթաց կա:

«Որ ցույց տան, որ նայեք, կամ որ ասում եք՝ թուրքը մեզ կջարդի, կկոտորի, տենց բան չկա, բա 5 տարի առաջ ինչ էր...դե հիմա տենց են, հիմա հո նույնը չի, թուրքը հո նույնը չի, թուրքն էլ չէ փոխվում...: Բայց մենք հարյուրավոր տարիներ նույն բանին ենք ականատես լինում, բայց ոնց է փոխվում, դա եմ ուզում հասկանամ», - ասում է Մելիքյանը:

Անկարան արդեն երեքուկես տարի է չի կատարում խոստումը և չի բացում հայ-թուրքական սահմանը անգամ 3 -րդ երկրների քաղաքացիների համար: Այս համաձայնությունը երկու երկրների բանագնացները՝ Ռուբեն Ռուբինյանն և Սերդար Քըլըչը, ձեռք էին բերել դեռ 2022-ի հուլիսին:

Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը Անկարան մշտապես կապել է հայ - ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմամբ:

Արդյոք հաջորդ տարվա սկզբին Անկարան կկատարի խոստումը և կբացի սահմանը 3-րդ երկրների քաղաքացիների համար, երբ Հայաստանի իշխանությունն արդեն ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, երբ Ադրբեջանի հետ նախաստորագրվել է խաղաղության պայմանագիրը, իսկ Հայոց ցեղասպանության ճանաչումն էլ այլևս արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից չէ, ավելին՝ վերջերս Հայաստանից ելքի ու մուտքի կնիքից պաշտոնապես հանվեց Արարարատ լեռան նկարը:

Թուրքիայի նախագահ Ռեջեթ Թայիփ Էրդողանը օրերս խոստացել էր հաջորդ տարվա սկզբին խորհրդանշական քայլեր անել՝ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ՝ չմանրամասնելով, թե կոնկրետ ինչ նկատի ունի: Դեսպան Վահագն Մելիքյանը չի բացառում, որ այդ սիմվոլիկ քայլը կարող է լինել 3-րդ երկրերի քաղաքացիների համար սահմանի բացումը:

Ուղղակի, ըստ նրա, պետք է պատասխանել հարցին, թե ինչու երեքուկես տարի Թուրքիան չկատարեց իր խոստումը և սիմվոլիկ քայլերի մասին սկսեց խոսել միայն Հայաստանի համար նախընտրական տարում: Երևանի հետ կապված Անկարայի բոլոր քայլերը, նախկին դիվանագտեի համոզմամբ, համաձայնեցված են Բաքվի հետ:

Մելիքյանի խոսքով.- «Քանի տարի մենք լսում ենք այդ 3-րդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանի բացումը, ո՞ւր է, մինչև հիմա ինչո՞ւ չկա: Այդ ինչու հանկարծ եկանք, հասանք ընտրական տարի ու հանկարծ որոշեցին ինչ-որ խորհրդանշական քայլեր անեն: Մենք մտնում ենք ընտրական տարի և շատ ձեռնտու է այսօրվա իշխանությունը թե՛ Անկարային և թե՛ Բաքվին, նման բաներ կլսեք, որովհետև դա հետո պետք է թանկ գնով վաճառվի հասարակությանը, ոնց եղավ բենզինի, ցորենի դեպքում»:

Մինչ Երևանում սպասում են Անկարայի սիմվոլիկ քայլերին, սահմանի այն կողմում՝ Հայաստանին սահմանակից Իգդիր նահանագում, ըստ տեղական մամուլի, պատրաստվում են սահմանի բացմանը և Թուրքիայի կողմից Ալիջանի սահմանակետում ակտիվ վերազինման աշխատանքներ են իրականացվում: Իդգդիրի նահանագապետը տեղական կայքերի փոխանցմամբ՝ անձամբ է հսկում Ալիջանում ընթացող աշխատանքները, իսկ անցակետի բացումը նախատեսված է հունվարին, թե ում համար՝ պարզ չէ: Հայաստանը Ալիջանի դիմաց գտնվող Մարգարայի անցակետը դեռ անցած տարի է վերանորոգել և հայտարարել, որ այն պատրաստ է շահագործման:

