Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հասարակություն

Ծառուկյանին պատկանող ընկերությունների աշխատակիցները բողոքի ակցիաների են դուրս եկել

«Մուլտի Վելնես»-ի աշխատակիցների բողոքի ակցիան, Երևան, 11-ը հուլիսի, 2026թ.
«Մուլտի Վելնես»-ի աշխատակիցների բողոքի ակցիան, Երևան, 11-ը հուլիսի, 2026թ.

Կալանավորված ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մի շարք ընկերությունների աշխատակիցներ այսօր բողոքի ակցիաների են դուրս եկել՝ պետական մարմիններից պահանջելով բացել կապարակնքված դռներն ու թույլ տալ իրենց շարունակել աշխատել:

Երկուշաբթի՝ Ծառուկյանի ձերբակալությանը զուգահեռ խուզարկություններ էին նրան պատկանող բազմաթիվ ընկերություններում: Այնտեղից իրավապահները փաստաթղթեր ու համակարգիչներ առգրավեցին, դռներն էլ կապարակնքեցին:

Այսօր իրենց աշխատանքն էին պահանջում վերականգնել «Մուլտի Վելնես»-ի, «Եվրոմոթորս»-ի, ինչպես նաև «Օլիմպավան» մարզական կենտրոնի աշխատակիցներն ու մարզվողները:

Ըստ մեքենաների վաճառքով ու սպասարկմամբ զբաղվող «Եվրոմոթորս»-ի տնօրեն Աբրահամ Դանագուզյանի՝ քննիչներն առգրավել են իրենց երեք սերվերները՝ խզելով կապը միջազգային գործընկերների հետ:

«Մեր լրիվ աշխատանքը խաթարված է, ո՛չ կարող ենք պատվերներ անել, ո՛չ վաճառել», - պատմել է Դանագուզյանը՝ հավելելով, որ կալանքի տակ են հայտնվել նաև իրենց հաճախորդի 17 մեքենաները, որոնք այդ պահին ընկերությունում են եղել՝ սպասարկման նպատակով:

«Եվրոմոթորս»-ի աշխատակիցների բողոքի ակցիան, Երևան, 11-ը հուլիսի, 2026թ.
«Եվրոմոթորս»-ի աշխատակիցների բողոքի ակցիան, Երևան, 11-ը հուլիսի, 2026թ.

«Օլիմպավան» մարզական կենտրոնում են մարզվում տարբեր մարզաձևերի հայաստանյան և արտասահմանյան հավաքականներ:

ММА-ի մարզիչ Էրիկ Օհանյանի փոխանցմամբ՝ իրենց հավաքականում ընդգրկված մոտ 100 երեխաներ մեկ շաբաթ է զրկված են նորմալ պայմաններում մարզվելու հնարավորությունից, ստիպված բացօթյա պարապմունքներ են անում, այնինչ ММА-ի դեպքում մարզումը տատամիի վրա է:

«Մուլտի Վելնես»-ի աշխատակիցներն էլ ընդգծում էին, որ շատերը տան վարձը տալու, օրվա հացի խնդիր ու վարկեր ունեն, սակայն իրենց անհասկանալի պատճառներով հարկադիր պարապուրդի են մատնված:

Իրավապահները կապարակնքել էին նաև Ծառուկյանին պատկանող «Արարատցեմենտ»-ը, սակայն հինգշաբթի օրը՝ աշխատակիցների բողոքի ակցիայից հետո, նրանց թույլատրեցին վերսկսել աշխատանքը:

Քննչական կոմիտեն Ծառուկյանին մեղադրում է առանձնապես խոշոր չափերով խարդախություն և փողերի լվացում կատարելու մեջ: Մեղադրանքն առնչվում երկու տարի առաջ բացված Իրանի առևտրի կենտրոնին, որտեղ ներկայացված պետք է լինեին իրանական շուկայի խոշորագույն արտադրողները՝ նավթի, գազի, դեղագործության ու շինարարության ոլորտներում: Առևտրի կենտրոնի ծրագիրը տապալվել է, իրավապահներն էլ պնդում են, թե Ծառուկյանը կազմակերպել և ղեկավարել է հանցավոր խումբ, որը Իրան-Հայաստան լոգիստիկ կապեր ստեղծելու պատրվակով, խաբեությամբ ու փաստաթղթեր կեղծելով, իրանական ընկերություններից հափշտակել է 52 միավոր տրանսպորտ, տեխնիկա և ապրանքներ՝ պատճառելով շուրջ 22 միլիոն դոլարի վնաս։ Մինչդեռ Ծառուկյանը պնդում է, որ ի՛նքը պետք է այս գործով տուժող ճանաչվի:

Նախօրեին բանտից տարածած հայտարարությունում «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդն իր դեմ հարուցված գործը «սարքովի» էր որակել՝ պնդելով, թե իր հանդեպ մեծ անարդարություն է կատարվել:

Իրավապահները մինչ այս պահը չեն հստակեցրել՝ ինչ են փնտրում Ծառուկյանի ընկերություններում և ինչ կապ ունեն այդ խուզարկությունները իրանցիների գործարքի հետ: Պարզ չէ նաև, թե որքան կշարունակեն այդ ընկերությունները փակ մնալ:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Արարատի ցեմենտի գործարանը կվերագործարկվի

Ծառուկյանը «սարքովի գործ» է որակում մեղադրանքը, Փաշինյանը դեռ կատարված չի համարում իր խոստումը

«Արարատցեմենտ»-ը շատ շուտով լինելու է պետական. Փաշինյան

Ծառուկյանի «Մուլտի Վելնես»-ում բացահայտվել է 2.6 մլրդ դրամի թաքցված շրջանառություն. ՊԵԿ

«Արարատցեմենտի» աշխատակիցները հավաքվել են գործարանի դիմաց․ պարզաբանումներ են պահանջում

Իրանի դեսպանն արձագանքել է Գագիկ Ծառուկյանի գործին. Շիրղոլամին «միջնորդ» է եղել, փորձել լուծել հարցը

Ծառուկյանին պատկանող ընկերությունների աշխատանքը դադարեցվել է. ինչ իրավիճակ է «Արարատցեմենտում»

Գագիկ Ծառուկյանը երկու ամսով կալանավորվեց

Խուզարկություններ՝ Ծառուկյանի տանը և բիզնեսներում. ԲՀԿ առաջնորդը ձերբակալվեց, կալանքի միջնորդություն կներկայացվի
Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում
XS
SM
MD
LG