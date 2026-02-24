TRIPP նախագիծը օգտակար կլինի ամբողջ տարածաշրջանին. Օքթայ

TRIPP նախագիծը օգտակար կլինի ամբողջ տարածաշրջանին, այդ թվում՝ Վրաստանին։ Թուրքիայի խորհրդարանի միջազգային հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ֆուաթ Օքթայն է այդ մասին այսօր հայտարարել՝ ընդգծելով, որ Հարավային Կովկասում խաղաղությունն ու կայունությունը միշտ եղել են Թուրքիայի առաջնահերթությունը։
APA գործակալության փոխանցմամբ՝ թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյան Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի խորհրդարանների արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների եռակողմ 10-րդ նիստի ժամանակ ընդգծել է, որ Թուրքիան լիովին աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների նորմալացման գործընթացին։
Խոսելով TRIPP նախագծի մասին՝ Օքթայը ևս մեկ անգամ շեշտել է, որ այն օգտակար կլինի ամբողջ տարածաշրջանի համար, և որ Անկարան Բաքվի և Երևանի վերջին քայլերը դիտարկում է որպես վստահության ամրապնդման միջոց։
«Թուրքիան շարունակում է հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը Հայաստանի հետ։ Թուրք-հայկական և ադրբեջանա-հայկական հարաբերությունների նորմալացումը կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ամրապնդմանը։ Վրաստանի ներդրումն ու համագործակցությունը այս երկխոսության մեջ մեծ արժեք ունի», - նշել է Ֆուաթ Օքթայը։