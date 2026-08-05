Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԹՐԻՓՓ համաձայնագրի Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը ՍԴ-ն կքննարկի սեպտեմբերին

Ավելացրեք մեզ Google-ում

Սահմանադրական դատարանը սեպտեմբերի 15-ին կքննի ԹՐԻՓՓ համաձայնագրի Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը:
Դատարանը երեկ որոշել է գործն ընդունել քննության:

Գործով զեկուցող է նշանակվել Սահմանադրական դատարանի
դատավոր Էդգար Շաթիրյանը: Սահմանադրական դատարանը որոշել է գործի դատաքննությունն անցկացնել գրավոր ընթացակարգով։

Եթե ՍԴ-ն միջազգային պայմանագրի պարտավորությունները Սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչի, այն կուղարկվի Ազգային ժողով՝ վավերացման:

Ավելի վաղ Հայաստանի կառավարությունը հավանություն էր տվել Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև TRIPP-ի վերաբերյալ կնքված ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագրի վավերացման մասին օրենքի նախագծին։


XS
SM
MD
LG