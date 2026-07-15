Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Հայաստանը սկսում է TRIPP-ի վավերացումը

ԱՄՆ պետքարտուղարն ու ՀՀ ԱԳ նախարարը Երևանում նախաստորագրեցին TRIPP-ի վերաբերյալ համաձայնագիրը, մայիսի 26,2026թ
ԱՄՆ պետքարտուղարն ու ՀՀ ԱԳ նախարարը Երևանում նախաստորագրեցին TRIPP-ի վերաբերյալ համաձայնագիրը, մայիսի 26,2026թ

Հայաստանի կառավարությունը վաղը հավանություն է տալու Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև TRIPP-ի վերաբերյալ կնքված ռազմավարական համագործակցության մասին շրջանակային համաձայնագրի վավերացման մասին օրենքին։

Կառավարության հավանությունից հետո այն քննարկվելու է Սահմանադրական դատարանում՝ համաձայնագրի սահմանադրականությունը որոշելու նպատակով, ապա՝ ներկայացվելու է խորհրդարանի վավերացմանը։

TRIPP-ի այս համաձայնագիրը նախաստորագրվել էր ԱՄՆ պետքարտուղարի՝ Երևան կատարած կարճատև այցի ընթացքում, իսկ վերջնական ստորագրումը կայացել էր հունիսի 4-ին։

XS
SM
MD
LG