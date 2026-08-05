ԱՄՆ-ն կրկնապատկել է TRIPP+ առևտրային հիմնադրամի միջոցները՝ 201 միլիոն դոլարից հասցնելով 402-ի

ԱՄՆ-ը կառավարությունը կրկնապատկել է TRIPP+ առևտրային հիմնադրամի (ТRIPP+ ENTERPRISE FUND) միջոցները՝ 201 միլիոն դոլարից հասցնելով 402 միլիոնի: Այդ մասին տեղեկանում ենք ամերիկյան կառավարության պետական ծախսերի կայքէջից:
201 միլիոն դոլարի առաջին դրամաշնորհը հատկացվել էր այս տարվա հունվարի 30-ին, 2-րդ 201 միլիոն դոլարը՝ հուլիսի 16-ին:
Ըստ ամերիկայն կառավարության կայքէջի՝ տրամադրված դրամաշնորհի օգտագործման վայր նշված է Հայաստանը, իսկ գումարը պետք է իրացվի առաջիկա տասը տարում՝ մինչև 2036 թվականի դեկտեմբերը:
TRIPP + առևտրային հիմնադրամը ղեկավարում է ԽՍՀՄ-ում ծնված և Չիկագո տեղափոխված ամերիկացի ներդրող Կոնստանտին Սոկոլովը, որը Հայաստանում հայտնի է որպես կապի խոշոր օպերատորներից «Վիվա Արմենիա»-ի համասեփականատեր։ «Վիվա Արմենիա»-ն վերջերս ձեռք էր բերել նաև մեկ այլ օպերատորի՝ «Ռոստելեկոմ»-ի բաժնետոմսերը։
Սոկոլովի ղեկավարած ամերիկյան «Դայնեմիք ֆրոնտիեր հոլդինգս» ընկերությունը վերջերս գնել է նաև Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքը:
Սոկոլովին, ինչպես նաև ԱՄՆ հատուկ բանագնացի ավագ խորհրդական Արյե Լայթսթոունին այսօր Երևանում ընդունել է արտգործանախարար Արարատ Միրզոյանը: Ըստ պաշտոնական Երևանի՝ հանդիպմանը քննարկվել է ԹՐԻՓՓ ծրագրի իրականացմանն ուղղված աշխատանքները, կողմերն ընդգծել են երկուստեք շահագրգռվածությունը՝ ծրագիրը սեղմ ժամկետներում իրականացնելու համար: