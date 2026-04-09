Թրամփը զգուշացրել է՝ ԱՄՆ-ն ավելի ուժեղ կհարվածի Իրանին, եթե չհետևեն հրադադարի պայմաններին

Ամերիկյան զինուժը տարածաշրջանում կմնա այնքան, մինչև Իրանը լիովին պահպանի երկշաբաթյա հրադադարի շուրջ պայմանավորվածությունները, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը: Դոնալդ Թրամփը նաև զգուշացրել է՝ ԱՄՆ-ն ավելի ուժեղ կհարվածի Իրանին, եթե չհետևեն հրադադարի պայմաններին:
«Եթե որևէ պատճառով դա տեղի չունենա, ինչը խիստ անհավանական է, ապա կրակոցները կսկսվեն՝ ավելի մեծ մասշտաբով, ավելի հզոր և ավելի ուժեղ, քան որևէ մեկը երբևէ տեսել է»,- հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
Մինչ այդ Պակիստանում Իրանի դեսպանը սոցցանցում գրել էր, որ իրանական պատվիրակությունն այսօր կմեկնի Իսլամաբադ՝ Իրանի առաջարկած 10 կետերի շուրջ ԱՄՆ փոխնախագահի հետ բանակցելու: Ռեզա Ամիրի Մողադամին, սակայն, ավելի ուշ հեռացրել է գրառումը՝ առանց բացատրության:
Ըստ ԱՄՆ-ն-ի՝ հրադադարը Լիբանանին չի վերաբերում, Իրանը հակառակն է պնդում
Ընդորում, որոշակի խառնաշփոթ կա Իրանի առաջարկների մասին, որոնց մի քանի տարբերակ է շրջանառվում, կողմերն էլ տարբեր կերպ են մեկնաբանում դրանք: Իրանը պնդում է, որ հրադադարը տարածվում է նաև Լիբանանի վրա, պետք է վերացվեն Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները, Թեհրանը պետք է պահպանի Հորմուզի նեղուցի վերահսկողությունը, շարունակի հարստացնել ուրանը:
Սակայն ԱՄՆ-ն պնդում է, որ հրադադարը Լիբանանին չի վերաբերում: ԱՄՆ նախագահը նաև հայտարարել է, թե որևէ պայմանավորվածություն չկա, որ Իրանին թույլ կտրվի ուրան հարստացնել: Հորմուզի նեղուցն էլ պետք է բացվի և անվտանգի լինի երթևեկության համար: ԱՄՆ փոխնախագահը ևս հաստատել է՝ ԱՄՆ-ն չի համաձայնել Լիբանանում հրադադարին:
«Մենք երբեք նման խոստում չենք տվել ... մենք ասել ենք, որ հրադադարը կկենտրոնանա Իրանի և Ամերիկայի դաշնակիցների՝ թե՛ Իսրայելի, թե՛ Պարսից ծոցի արաբական պետությունների վրա»,- ասել է ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը:
Հակասական են նաև Հորմուզի նեղուցի մասին տեղեկությունները: ԱՄՆ-ն պնդում է, թե այն բաց է, սակայն իրանական լրատվամիջոցները հայտարարում են, որ միայն սահմանափակ թվով նավեր են անցնում, ընդորում՝ Իրանի հետ համակարգելուց հետո: Իրանի փոխարտգործնախարար Սաիդ Խատիբզադեն ասել է, որ նեղուցը կվերաբացվի, երբ դադարեցվի ագրեսիան Լիբանանում:
203 զոհ Լիբանանում՝ վերջին 24 ժամում
Թեև հրադադարից մեկ օր է անցել, կողմերն արդեն իրար են մեղադրում այն խախտելու համար: Իրանի խորհրդարանի խոսնակը հայտարարել է, որ Իրանի առաջարկներից երեքը խախտվել են, իսկ այս իրավիճակում հրադադարը կամ բանակցություններն «անխոհեմ են»: Փոխարտգործնախարար Խատիբզադեն էլ հայտարարել է, որ Լիբանանի վրա հարձակումները հրադադարի կոպիտ խախտում են և ցեղասպանական գործողություն:
Պատերազմի 41-րը օրը Իսրայելը շարունակել է Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքներին հարվածները Լիբանանում: Վերջին 24 ժամում Լիբանանում սպանվել է 203, վիրավորվել ավելի քան 1000 մարդ: Իսրայելը հայտարարել է, որ սպանել է շարժման առաջնորդի անձնական քարտուղարին: «Հեզբոլա»-ն պատասխան հարվածներ է հասցրել:
Իսրայելի վարչապետը հայտարարել է, որ կշարունակեն հարվածները «Հեզբոլա»-ին որքան անհրաժեշտ է, մինչև չվերականգնեն հյուսիսի բնակիչների լիակատար անվտանգությունը»։ Բենյամին Նեթանյահուն նաև ասել է, որ դեռ չեն ավարտել Իրանում իրենց անելիքը և սպառնացել է՝ պատրաստ են ցանկացած պահի վերսկսել մարտական գործողությունները։
«Մենք դեռ շատ նպատակներ ունենք իրականացնելու, և դրանց կհասնենք կա՛մ համաձայնագրի կնքմամբ, կամ մարտական գործողությունների վերսկսմամբ։ Մենք պատրաստ ենք վերսկսել մարտական գործողությունները ցանկացած անհրաժեշտ պահի։ Մեր մատը ձգանի վրա է»,- հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն:
Իսրայելի վարչապետը նաև հիշեցրել է, թե հարստացված ուրանը դեռ Իրանում է և անպայման պետք է դուրս բերվի երկրից: Իրանի ատոմային էներգիայի ղեկավարն արձագանել է՝ «թշնամուն չի հաջողվի սահմանափակել ուրանի հարստացման ծրագիրը»: