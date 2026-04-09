Հայաստանի ԱԽ-ն Իրանին ուղղված Թրամփի հայտարարությունից հետո նիստ է անցկացրել

ԱՄՆ նախագահի՝ «Իրանում քաղաքակրթության ոչնչացման» մասին հայտարարությունից ժամուկես հետո Հայաստանում Անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրվել, սակայն դրա մասին չի հայտարարվել, այսօր հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը:

Ըստ նրա՝ տարածաշրջանում իրադրությունը քննարկվել է այդ նիստին:

Վարչապետն ասաց, որ ամեն ամիս մոտավորապես 5-6 ԱԽ նիստ են գումարում:

Թրամփն ապրիլի 7-ին վերջնաժամկետ էր տվել Իրանին, մինչև այդ ժամկետի լրանալը, սակայն, կողմերը հրադադարի շուրջ համաձայնություն էին ձեռք բերել: Փաշինյանը երեկ ողջունել էր այդ պայմանավորվածությունը:

