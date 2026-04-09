Թրամփը հրադադարի չպահպանման դեպքում ավելի ուժգին հարվածներով է սպառնում

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ երկրի զինված ուժերը կմնան Իրանի շուրջ այնքան, քանի դեռ լիովին չեն պահպանվել հրադադարի պայմանները:
«Բոլոր ամերիկյան նավերը, ինքնաթիռները և ռազմական անձնակազմը, լրացուցիչ զինամթերքով, սպառազինությամբ և մնացած ամեն ինչով, ինչն անհրաժեշտ է արդեն իսկ զգալիորեն թուլացած հակառակորդի մահացու հետապնդման և ոչնչացման համար, կմնան իրենց տեղերում՝ Իրանում և նրա շրջակայքում, մինչև լիովին պահպանվի իրական ձեռք բերված համաձայնությունը», - նշել է Թրամփը Truth Social-ում:
Ըստ Թրամփի՝ եթե ինչ-ինչ պատճառներով երկշաբաթյա հրադադարի կետերը չկատարվեն, ապա կսկսվի ավելի մասշտաբային և ուժեղ հարձակում, «քան երբևէ տեսել է որևէ մեկը»: Նա շեշտել է, որ հակառակ կեղծ հռետորաբանությանը՝ ոչ մի միջուկային զենք չպետք է լինի, իսկ Հորմուզի նեղուցը բաց և անվտանգ պետք է գործի: Թրամփը պնդել է, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը համաձայնեցրել են միջուկային ծրագրի և Հորմուզի նեղուցի բացման հարցերը:
Լիբանանում Իսրայելի հարվածներից հետո Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հայտարարել էր, որ Լիբանանն էլ պետք է ընդգրկվի հրադադարի մեջ: