Լիբանանում Իսրայելի հարվածների հետևանքով կա ավելի քան 250 զոհ

Իսրայելի նախորդ օրը Լիբանանին հասցրած ուժգին հարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է ավելի քան 250-ի։ Իր հերթին, Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ն վերսկսել է հրթիռային հարձակումները Իսրայելի հյուսիսային շրջանների ուղղությամբ:
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հայտարարել է, որ Լիբանանում հրադադարը կարևոր պայման է ԱՄՆ-ի հետ երեկ կնքված հրադադարի համաձայնության համար։
Լիբանանի քաղաքացիական պաշտպանության ծառայության տվյալներով, մինչդեռ, երկրում զոհվել է 254 մարդ, վիրավորվել՝ ավելի քան 1100-ը։ Երեկոյան նոր հարված է հասցվել Բեյրութի հարավային արվարձաններին։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նախօրեին էր հայտարարել՝ Լիբանանը ներառված չէ Իրանի հետ հրադադարի պայմանավորվածության մեջ, և գործողությունները «Հեզբոլայի» դեմ շարունակվում են։ Նույնը հաստատել են նաև Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Քերոլայն Լևիթը և փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը նախազգուշացրել է, որ հարձակումների շարունակման դեպքում դրանց կհետևի «ափսոսանք առաջացնող պատասխան»։