Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լիբանանում Իսրայելի հարվածների հետևանքով կա ավելի քան 250 զոհ

Իսրայելի նախորդ օրը Լիբանանին հասցրած ուժգին հարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է ավելի քան 250-ի։ Իր հերթին, Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ն վերսկսել է հրթիռային հարձակումները Իսրայելի հյուսիսային շրջանների ուղղությամբ:

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հայտարարել է, որ Լիբանանում հրադադարը կարևոր պայման է ԱՄՆ-ի հետ երեկ կնքված հրադադարի համաձայնության համար։

Լիբանանի քաղաքացիական պաշտպանության ծառայության տվյալներով, մինչդեռ, երկրում զոհվել է 254 մարդ, վիրավորվել՝ ավելի քան 1100-ը։ Երեկոյան նոր հարված է հասցվել Բեյրութի հարավային արվարձաններին։

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն նախօրեին էր հայտարարել՝ Լիբանանը ներառված չէ Իրանի հետ հրադադարի պայմանավորվածության մեջ, և գործողությունները «Հեզբոլայի» դեմ շարունակվում են։ Նույնը հաստատել են նաև Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Քերոլայն Լևիթը և փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը։

Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը նախազգուշացրել է, որ հարձակումների շարունակման դեպքում դրանց կհետևի «ափսոսանք առաջացնող պատասխան»։

XS
SM
MD
LG