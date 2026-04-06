ԱՄՆ-ն և Իրանը ստացել են ռազմական գործողությունները դադարեցնելու՝ միջնորդների առաջարկներ. Reuters

Մինչ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն Իրանին նոր հարվածներով է սպառնում, եթե գործարքի չգնա, Reuters-ը հայտնում է, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը ստացել են ռազմական գործողությունները դադարեցնելու՝ միջնորդների ներկայացրած առաջարկները:
Ըստ ամերիկյան Axios-ի՝ առաջարկվում է անմիջապես 45-օրով հրադադար հաստատել: Այդ ընթացքում կողմերը կբանակցեն խաղաղության համաձայնագրի շուրջ, որը կկնքվի երկրորդ փուլում: Ընդորում, հրադադարը կարող է երկարաձգվել, եթե բանակցելու համար լրացուցիչ ժամանակ պահանջվի:
Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան, ում անունը չի նշվում, Reuters-ին ասել է, որ Թեհրանը հիմա քննարկում է առաջարկը: Իրանը, սակայն, չի վերաբացի Հորմուզի նեղուցը հրադադարի դիմաց, քանզի կարծում է, որ ԱՄՆ-ն պատրաստ չէ մշտական հրադադարի, ասել է պաշտոնյան:
Արտգործնախարարության խոսնակն էլ հայտարարել է, որ Իրանը ձևակերպել է առաջարկների վերաբերյալ իր դիրքորոշումն ու պահանջները՝ հավելելով, որ բանակցություններն «անհամատեղելի են վերջնագրերի և պատերազմական հանցագործություններ կատարելու սպառնալիքների հետ»։
Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահը սպառնացել էր պայթեցնել Իրանի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, եթե Թեհրանը գործարքի չգնա:
«Դուք կտեսնեք կամուրջներ և էլեկտրակայաններ, որոնք կփլուզվեն նրանց ամբողջ երկրում։ Եթե նրանք արագ համաձայնության չգան, ես մտածում եմ ամեն ինչ պայթեցնելու և նավթը վերցնելու մասին», - նշել է Թրամփը:
Ավելի վաղ էլ Դոնալդ Թրամփը 48 ժամ էր տվել Իրանին Հորմուզի նեղուցը բացելու համար, որտեղով անցնում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20 տոկոսը: Վերջնաժամկետը լրանում է երեքշաբթի:
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը հայտարարել է, որ նեղուցը երբեք չի վերադառնա իր նախկին վիճակին, հատկապես ԱՄՆ-ի և Իսրայելի համար։ Կորպուսը նաև հայտնել է, որ իր ռազմածովային ուժերը Պարսից ծոցում են՝ նեղուցում Իրանի հաստատած նոր կարգն ապահովելու համար: Ըստ Fars գործակալության՝ Իրանի համաձայնությունը ստանալուց հետո անցած մեկ օրում 15 նավ հատել է նեղուցը:
ՄԱԿ-ում Իրանի ներկայացուցչությունը երկրի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին հարվածելու Թրամփի հայտարարությունը «պատերազմական հանցագործության մտադրության ապացույց» է որակել:
Իրանի խորհրդարանի նախագահը Թրամփին մեղադրել է «անխոհեմ քայլեր» անելով ԱՄՆ-ին «դժոխքի մեջ ներքաշելու» համար: Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը զգուշացրել է, որ ողջ տարածաշրջանը կայրվի, քանի դեռ ԱՄՆ նախագահը հետևում է Իսրայելի վարչապետի հրահանգներին: «Մի՛ սխալվեք. դուք ոչինչ չեք շահի պատերազմական հանցագործություններով: Միակ իրական լուծումը Իրանի ժողովրդի իրավունքները հարգելն ու այս վտանգավոր խաղը դադարեցնելն է», - հավելել է նա:
Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն իր հերթին զգուշացրել է՝ Իրանը արագ հակահարված կտա ԱՄՆ ցանկացած հարձակմանը:
«Իրանի պատասխանը կլինի նման հարձակումներին հակահարված տալը։ Մեր զինուժը հստակ հայտարարել է՝ եթե իրանական ենթակառուցվածքները հարձակման ենթարկվեն, մենք նույն կերպ կպատասխանենք։ Մեր զինուժը կհարվածի նմանատիպ ենթակառուցվածքների, որոնք պատկանում են ԱՄՆ-ին կամ ... նպաստում է Իրանի դեմ նրա ագրեսիային», - նշել է Էսմայիլ Բաղային։
Պատերազմի 38-րդ օրը կողմերը շարունակել են փոխադարձ հարվածները: Իրանում մեկ տասնյակից ավելի զոհ կա: Պետական լրատվամիջոցները հայտնել են, որ սպանվել է նաև Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետախուզության ղեկավար Մաջիդ Խադեմին: Նա այս պաշտոնում փոխարինել էր Մոհամմադ Քազեմիին, որը սպանվել էր անցած հունիսի 12-օրյա պատերազմի ժամանակ:
Իսրայելը նաև շարունակել է հարվածները Լիբանանում, կան զոհեր և վիրավորներ: Իրանն, իր հերթին, հարվածել է Իսրայելին. Հայֆա քաղաքում առնվազն երկու զոհ կա, կան նաև վիրավորներ: