Իրանը չի թույլատրել Կատարի նավերին անցնել Հորմուզով

Իրանի հեղափոխական գվարդիան երկուշաբթի առավոտյան կանգնեցրել է Կատարի հեղուկացված բնական գազով երկու լցանավեր, որոնք Հորմուզի նեղուց էին ուղևորվում, և առանց բացատրության նրանց հրամայել է տեղում մնալ, Reuters-ին հայտնել է աղբյուրը:

Իրանն ավելի վաղ թույլատրել էր նավերին անցնել նեղուցով Պակիստանի միջնորդությամբ Միացյալ Նահանգների հետ ձեռք բերված համաձայնության համաձայն:

Սակայն, երկու նավերն էլ չեն հատել Հորմուզը:

Եթե նավերը հաջողությամբ հատեին նեղուցը, ապա դա կլիներ հեղուկացված բնական գազի բեռների առաջին տարանցումն այդ ջրային ճանապարհով փետրվարի 28-ին Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական պատերազմի սկսվելուց ի վեր:


