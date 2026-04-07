Իրանը չի թույլատրել Կատարի նավերին անցնել Հորմուզով

Իրանի հեղափոխական գվարդիան երկուշաբթի առավոտյան կանգնեցրել է Կատարի հեղուկացված բնական գազով երկու լցանավեր, որոնք Հորմուզի նեղուց էին ուղևորվում, և առանց բացատրության նրանց հրամայել է տեղում մնալ, Reuters-ին հայտնել է աղբյուրը:
Իրանն ավելի վաղ թույլատրել էր նավերին անցնել նեղուցով Պակիստանի միջնորդությամբ Միացյալ Նահանգների հետ ձեռք բերված համաձայնության համաձայն:
Սակայն, երկու նավերն էլ չեն հատել Հորմուզը:
Եթե նավերը հաջողությամբ հատեին նեղուցը, ապա դա կլիներ հեղուկացված բնական գազի բեռների առաջին տարանցումն այդ ջրային ճանապարհով փետրվարի 28-ին Իրանի դեմ ամերիկա-իսրայելական պատերազմի սկսվելուց ի վեր: