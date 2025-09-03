Թրամփը կրկին Պուտինից իր հիասթափությունն է հայտնում

ԱՄՆ նախագահը կրկին հայտարարել է, թե հիասթափված է Ռուսաստանի նախագահից՝ Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցում առաջընթաց չգրանցելու համար: Դոնալդ Թրամփն այս հայտարարությունն անում է Ռուսաստանի շարունակական հարվածների պայմաններում, իսկ Վլադիմիր Պուտինն այլ առաջնորդների հետ Պեկինում մասնակցում է Երկրորդ աշխարհամարտի ավարտի 80-ամյակի ռազմական շքերթին, որով, ըստ վերլուծաբանների, Չինաստանի ղեկավարն ի ցույց է դնում այլընտրանքային՝ ոչ արևմտյան աշխարհակարգի առաջնորդի իր կարգավիճակը։
«Ես շատ հիասթափված եմ նախագահ Պուտինից, դա կարող եմ ասել, և մենք որոշ քայլեր կձեռնարկենք, որպեսզի օգնենք մարդկանց ապրել»,- Սքոթ Ջենինգսի ռադիոհաղորդման ժամանակ ասել է Թրամփը:
Սպիտակ տանը ճեպազրույցի ժամանակ էլ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, թե ռուս - ուկրաինական պատերազմի վերաբերյալ հետաքրքիր տեղեկություններ է ստացել, ապա հավելել, որ եթե հնարավոր չլինի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպում կազմակերպել, ապա դա հետևանքներ կունենա:
«Ես շատ հետաքրքիր բաներ եմ իմացել։ Կարծում եմ՝ առաջիկա մի քանի օրերին դուք կիմանաք ... Այո, կլինեն հետևանքներ ... Տեսնենք՝ ինչ կանեն և ինչ տեղի կունենա։ Ես շատ ուշադիր հետևում եմ իրադարձություններին», - ասել է Թրամփը:
Նա վստահեցրել է՝ իրեն բոլորովին չի մտահոգում, որ Չինաստանում ԱՄՆ-ի դեմ նոր «առանցք» է ձևավորվում: Սակայն Պեկինում շքերթի մեկնարկից անմիջապես հետո սոցցանցում գրել է՝ գլխավոր հարցն այն է՝ արդյոք Սի Ծինփինը կանդրադառնա՞ այն հսկայական դերին, որ ԱՄՆ-ը խաղացել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում հաղթանակի գործում։
Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն արձագանքել է՝ նշելով, որ Միացյալ Նահանգների դեմ որևէ դավադրություն չկա, և առաջնորդներից որևէ մեկը նման մտադրություն չունի:
Ու մինչ Թրամփը Ռուսաստանին սպառնում է հնարավոր հետևանքներով, Վլադիմիր Պուտինը Պեկինում ռազմական շքերթին մասնակցելուց հետո հանդիպել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի հետ, որին շնորհակալություն է հայտնել Ուկրաինայում ընթացող պատերազմում հյուսիսկորեացի մոտ 10 հազար զինվորի մասնակցության համար, որոնցից, ըստ հաղորդումների, արդեն մոտ 2 հազարը զոհվել են:
«Ձեր նախաձեռնությամբ, ինչպես հայտնի է, ձեր հատուկ նշանակության ջոկատները մասնակցեցին Կուրսկի մարզի ազատագրմանը … Ուզում եմ նշել, որ ձեր զինվորները կռվել են քաջաբար և հերոսաբար։ Կցանկանայի նշել՝ մենք երբեք չենք մոռանա այն զոհողությունները, որ կրել են ձեր զինուժն ու ձեր զինծառայողների ընտանիքները», - հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը:
Կիմ Չեն Ունն, իր հերթին, երախտագիտություն է հայտնել Պուտինին իրենց զինվորներին գովաբանելու համար, ապա շեշտել՝ Փհենյանը պատրաստ է հետագայում ևս աջակցել Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում:
«Եթե մենք կարողանանք որևէ կերպ օգնել Ռուսաստանին, մենք անպայման դա կանենք որպես եղբայրական պարտականություն։ Մենք ջանք չենք խնայի Ռուսաստանին օգնություն ցուցաբերելու համար», - ասել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդը:
Վաղը Փարիզում նախատեսված է Ուկրաինային աջակցել կամեցողների կոալիցիայի հանդիպումը՝ քննարկելու պատերազմի ավարտից հետո Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տրամադրելու առաջարկները։
Ելիսեյան պալատին հղումով France-Press-ը հայտնում է, որ եվրոպական երկրները պատրաստել են իրենց առաջարկները և ակնկալում են ԱՄՆ աջակցությունը: Ըստ մամուլի հաղորդումների՝ հանդիպմանը կարող է քննարկվել նաև Ուկրաինայում խաղաղապահ ուժեր տեղակայելու հարցը, ինչը Մոսկվան անընդունելի է համարում։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ակնկալում է, որ քննարկմանը կամ դրանից անմիջապես հետո կոալիցիան կհստակեցնի, թե ինչ կարող է առաջարկել անվտանգության երաշխիքների առումով։
«Դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք ավելի ինտենսիվորեն համագործակցել, այդ թվում՝ ամերիկյան կողմի հետ, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ են նրանք ցանկանում ապահովել անվտանգության երաշխիքներին իրենց մասնակցության առումով», - ասել է Մարկ Ռյուտեն:
Այս ընթացքում Ռուսաստանը շարունակել է հրթիռներով և անօդաչուներով հարվածել Կիևի, Չեռնիգովի, Խմելնիցկիի մարզերին, կան ավերածություններ, Կիրովոգրադում վիրավորվել է չորս երկաթուղային: Ռուսական զինուժը հայտարարել է, որ գրավել է Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքի «մոտ կեսը»:
Ուկրաինական զինուժն, իր հերթին, հարվածել է Ռոստովի, Բրյանսկի, Կրասնոդարի, Կալուգայի մարզերին: