Թրամփը Պեկինին, Մոսկվային և Փհենյանին մեղադրում է ԱՄՆ-ի դեմ դավադրություն կազմակերպելու մեջ

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 80-ամյակի առթիվ Պեկինում անցկացված ռազմական շքերթին անդրադառնալով՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Չինաստանին, Ռուսաստանին և Հյուսիսային Կորեային մեղադրել է Միացյալ Նահանգների դեմ դավադրություն կազմակերպելու մեջ:
Սպիտակ տան ղեկավարը հարց է հնչեցրել՝ արդյո՞ք Սի Ծինփինը կհիշի «այն հսկայական աջակցությունը», որը Վաշինգտոնը «ցուցաբերել է Չինաստանին՝ իր ազատությունն անբարյացկամ օտարերկրյա զավթիչից պաշտպանելու համար»։
Թրամփը Չինաստանին և Սի Ծինփինին «հրաշալի տոն» է մաղթել և խնդրել փոխանցել իր «ամենաջերմ մաղթանքները Վլադիմիր Պուտինին և Կիմ Չեն Ընին», որոնք, իր համոզմամբ, «մասնակցում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեմ դավադրությանը»:
Կրեմլը հերքել է ԱՄՆ նախագահի պնդումները, ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի, Հյուսիսային Կորեայի և Չինաստանի առաջնորդները «որևէ դավադրություն չեն կազմակերպել»։
Ռազմական շքերթին Պեկինում հետևել են մի շարք պետությունների ղեկավարներ, այդ թվում՝ Հայաստանի վարչապետը: