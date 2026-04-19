Թրամփը հայտարարում է՝ ԱՄՆ բանագնացները վաղը կլինեն Պակիստանում

Լրացված

Ամերիկացի բանագնացները վաղը երեկոյան կլինեն Պակիստանի մայրաքաղաք Իսլամաբադում՝ բանակցելու Իրանի հետ, հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։

Նա հայտնել է, որ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը չի գլխավորի ամերիկյան բանակցային պատվիրակությունը։ Նախորդ շաբաթավերջի բանակցություններում Վենսն էր ներկայացնում Վաշինգտոնը։

«Մենք շատ արդար և տրամաբանական գործարք ենք առաջարկում, - սոցցանցում գրել է Սպիտակ տան առաջնորդը՝ նաև սպառնալով, - հուսով եմ, որ նրանք կընդունեն այդ գործարքը, որովհետև եթե չընդունեն, Միացյալ Նահանգները շարքից հանելու է Իրանի էներգետիկ բոլոր կայաններն ու կամուրջները»։

Նա հավելել է, որ գործարքի չհասնելու դեպքում իր համար «մեծ պատիվ կլինի անել այն, ինչ պետք է արվեր Իրանի հետ վերջին 47 տարիներին՝ նախորդ նախագահների կողմից»:

Նախագահ Թրամփը նաև մեղադրել է Իրանին նախօրեին Հորմուզի նեղուցում կրակոցներ արձակելու համար՝ դա «հրադադարի համաձայնության բացարձակ խախտում» որակելով։

Թրամփի խոսքով՝ Իրանի զինուժը մասնավորապես թիրախավորել է մեկ ֆրանսիական և մեկ բրիտանական նավ։ «Լավ բան չեն արել, չէ՞», - գրել է նա։

ԱՄՆ նախագահն անդրադարձել է նաև Իրանի կողմից համաշխարհային էներգետիկ մատակարարումների համար կարևորագույն ջրուղի Հորմուզի նեղուցը վերստին փակելու որոշմանը։

«Դա տարօրինակ է, որովհետև մեր շրջափակումն արդեն իսկ փակել է նեղուցը։ Առանց հասկանալու օգնում են մեզ։ Արդյունքում՝ նրանք են տուժում՝ կորցնելով օրական 500 միլիոն դոլար։ Միացյալ Նահանգները ոչինչ էլ չի կորցնում», - ասել է Թրամփը։

Նա գրառումը եզրափակել է՝ հայտարարելով․ «Ժամանակն է վերջ դնել Իրանի սպանության մեքենային»։

Թեհրանը պատվիրակություն չի ուղարկի Իսլամաբադ․ Tasnim

Քանի դեռ ԱՄՆ-ն Իրանին ծովային շրջափակման ներքո է պահում, Թեհրանը պատվիրակություն չի ուղարկի Իսլամաբադ՝ ԱՄՆ-ի հետ բանակցելու, հայտնում է իրանական Tasnim գործակալությանը։

Իրանի գլխավոր բանակցող, խորհրդարանական խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնի հետ բանակցություններում առաջընթաց է գրանցվել, բայց «դեռևս կան նաև տարաձայնություններ»։

ԱԳ նախարարի տեղակալ Սաեդ Խաթիբզադեն էլ իր հերթին հետագա բանակցությունները կապել էր «ըմբռնման շրջանակի» համաձայնեցման հետ։


Առնչվող թեմաներ
