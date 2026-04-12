Թրամփը հայտարարում է՝ ԱՄՆ-ն կշրջափակի Հորմուզը

Միացյալ Նահանգների նավատորմը կշրջափակի Հորմուզի նեղուցը՝ արգելափակելով մուտք կամ ելք գործել փորձող բոլոր նավերի ճանապարհը, հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
Ավելի վաղ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հայտնել էր, որ 21 ժամ ձգված ԱՄՆ-Իրան բանակցությունները հաջողությամբ չեն պսակվել։
Նախագահ Թրամփն իր Truth Social սոցիալական ցանցում, մասնավորապես, գրել է․ «Եվ այսպես․ հանդիպումը լավ է ընթացել, կետերից մեծ մասի շուրջ համաձայնություն է ձեռք բերվել, բացի այն միակ կետից, որն իրոք կարևոր էր՝ միջուկային հարցը։ Այս պահից սկսած, Միացյալ Նահանգների նավատորմը՝ լավագույնը աշխարհում, կսկսի Հորմուզի նեղուց մտնել կամ այնտեղից դուրս գալ փորձող բոլոր նավերը շրջափակելու գործընթացը»։
Նա նշել է, որ ինչ-որ պահի «կհասնենք «բոլորին թույլատրվում է մուտք գործել, բոլորին թույլատրվում է դուրս գալ» վիճակի, բայց Իրանը թույլ չի տվել, որ սա իրականություն դառնա՝ պարզապես հայտարարելով․ «Այնտեղ, մի տեղ, կարող է ական լինել»»։
Թեհրանի այս գործելակերպը ԱՄՆ նախագահը «աշխարհից շորթում» է որակել։
Թրամփը վերահաստատել է, որ ԱՄՆ-ն Հորմուզը ականազերծելու գործողություն է սկսելու։
«Եթե մի իրանցի մեզ կամ խաղաղ նպատակներով այնտեղ գտնվող նավի հարվածի, կհայտնվի դժոխքում», - ասել է նա։
Թրամփի խոսքով՝ շրջափակման գործողությունը քիչ անց կմեկնարկի, այլ երկրներ նույնպես ներգրավվելու են։