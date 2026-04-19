Փեզեշքիանն ընդգծել է Իրանի միջուկային իրավունքները

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի կարող Իրանին զրկել միջուկային իրավունքներից՝ հղում անելով իրանական ISNA-ին, հայտնում է Reuters գործակալությունը։
«Թրամփն ասում է, որ Իրանը չի կարող իրացնել միջուկային իրավունքները, բայց չի ասում՝ ո՞ր մեղքի համար։ Ո՞վ է նա, որ պետությանը զրկի իրավունքներից», - ասել է Փեզեշքիանը։
Նախորդ շաբաթավերջին ԱՄՆ-Իրան իսլամաբադյան անարդյունք բանակցություններից հետո Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ բանակցային կետերից «մեծ մասի շուրջ համաձայնություն է ձեռք բերվել, բացի այն միակ կետից, որն իրոք կարևոր էր՝ միջուկային հարցը»։
Թեհրանից պնդում են, սակայն, որ քաղաքացիական նպատակներով ուրանի հարստացումը իրենց իրավունքն է։