Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի հարցով համաձայնագիրն «ավելի մոտ է, քան երբևէ»

ԱՄՆ-ի և Ուկրաինայի պաշտոնյաները հայտնել են, որ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանն ուղղված ամերիկյան ծրագրին նվիրված երկօրյա բանակցությունների ընթացքում զգալի առաջընթաց է արձանագրվել: Վաշինգտոնն, ըստ տեղեկությունների, Կիևին առաջարկել է ՆԱՏՕ-ի մոդելով անվտանգության երաշխիքներ:

Թեև տարածքային զիջումների վերաբերյալ համաձայնության հասնելը, դեռևս հիմնական հարցերից է մնում, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Եվրոպայում ամենամեծ և մահացու հակամարտությանը վերջ դնելու համաձայնագիրը, կարծես, ավելի մոտ է, քան երբևէ։

«Մենք փորձում ենք դա ավարտին հասցնել, և կարծում եմ՝ հիմա ավելի մոտ ենք», - Օվալաձև աշխատասենյակում լրագրողների հետ զրույցում ասաց Թրամփը, - «Մենք բազմաթիվ զրույցներ ունեցանք Ռուսաստանի նախագահ (Վլադիմիր) Պուտինի հետ, և կարծում եմ, որ մենք հիմա ավելի մոտ ենք, քան երբևէ, և կտեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել», - հավելեց Թրամփը։

ԱՄՆ նախագահը նշեց, որ վերջերս խոսել է Պուտինի հետ, սակայն մանրամասներ և զրույցի ժամկետների մասին տեղեկություն չի նշել։

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ բանակցությունները դժվար էին, բայց օգտակար, իսկ նրա գլխավոր բանակցող Ռուստեմ Ումերովը նշել է, որ Բեռլինում «իրական առաջընթաց» է գրանցվել ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆի և Թրամփի փեսայի՝ Ջարեդ Քուշների, ինչպես նաև ԱՄՆ այլ պատվիրակների մասնակցությամբ։

«Այս զրույցները միշտ հեշտ չեն լինում, ես անկեղծ կլինեմ ձեզ հետ։ Բայց դա արդյունավետ զրույց էր՝ շատ մանրամասներով, իսկապես շատ», - ասել է Զելենսկին:

Եվրոպացի առաջնորդները զգուշորեն ողջունել են Թրամփի վարչակազմի կողմից Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների հարցում փոփոխությունը։

«Պատերազմի սկսվելուց ի վեր առաջին անգամ հրադադարի հնարավորությունը հնարավոր է», - X-ի գրառմամբ ասել է հանդիպումները հյուրընկալող Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը։

«Առաջին անգամ ես լսեցի ամերիկացի բանակցողների բերանից... որ ԱՄՆ-ը պատրաստ է Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների հարցում ներգրավվել այնպես, որ ռուսները որևէ կասկած չունենան՝ եթե Ռուսաստանը կրկին հարձակվի Ուկրաինայի վրա, ամերիկյան արձագանքը կլինի ռազմական», -Բեռլինից մեկնելուց հետո ինքնաթիռում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը։

Բեռլինում երկօրյա բանակցություններից հետո Ուկրաինայի նախագահը հայտարարեց, որ կխնդրի ԱՄՆ-ին պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ և Ուկրաինային տրամադրել ավելի շատ զենք, այդ թվում՝ հեռահար զենք, եթե Մոսկվան մերժի Կիևի, Վաշինգտոնի և եվրոպացի առաջնորդների միջև քննարկվող առաջարկները։

«Կարծում եմ՝ Ամերիկան պատժամիջոցների միջոցով ճնշում կկիրառի և մեզ ավելի շատ զենք կտա, եթե նա (Պուտինը) մերժի ամեն ինչ», - լրագրողներին ասել է Զելենսկին:

Նա հավելել է, որ Կիևն աջակցում է հրադադարի գաղափարին, մասնավորապես՝ Սուրբծննդյան շրջանում էներգետիկ օբյեկտների վրա հարվածների դադարեցման մասով։

Եվրոպացի առաջնորդները հայտարարել են նաև, որ Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքները պետք է ներառեն Եվրոպայի գլխավորությամբ խաղաղապահ ուժեր:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG