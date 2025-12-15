Բեռլինի բանակցություններն ավարտվել են

Ուկրաինայում խաղաղության հաստատմանն ուղղված ամերիկյան ծրագրին նվիրված բանակցություններն ավարտվել են։ Այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու մամուլի ծառայության ղեկավար Դմիտրի Լիտվինը։
Բանակցությունները մեկնարկել էին նախօրեին։ Ուկրաինական պատվիրակությունը ղեկավարում էր նախագահ Զելենսկին։ Ամերիկյան կողմից հանդիպմանը մասնակցում էին Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիթքոֆը և նախագահ Դոնալդ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշները։
Բանակցությունների առաջին փուլից հետո Սթիվ Ուիթքոֆը նշել էր, որ «զգալի առաջընթաց է գրանցվել»՝ առանց այլ մանրամասներ նշելու: