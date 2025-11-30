Վենեսուելայի կառավարությունը դատապարտել է Թրամփի հայտարարությունները

Վենեսուելայի կառավարությունը դատապարտել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունները՝ դրանք որակելով որպես «գաղութատիրական սպառնալիք» հարավամերիկյան երկրի ինքնիշխանության դեմ և անհամատեղելի միջազգային իրավունքի հետ, հայտնում է Reuters-ը։
Նախօրեին ԱՄՆ նախագահը հայտարարել էր Վենեսուելայի օդային տարածքի փակման մասին։ «Բոլոր ավիաընկերություններին, օդաչուներին, թմրամիջոցների և մարդկանց վաճառքով զբաղվողներին խնդրում ենք Վենեսուելայի օդային տարածքը համարել փակ», - Truth social ցանցում գրել էր Թրամփը:
«ԱՄՆ նախագահի գրառումը ներկայացնում է թշնամական, միակողմանի և կամայական գործողություն, որը անհամատեղելի է միջազգային իրավունքի սկզբունքների հետ», - ասվում է հայտարարության մեջ։