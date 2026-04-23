Դոնալդ Թրամփը «չի շտապում» Իրանի հետ պատերազմը դադարեցնելու հարցում և ցանկանում է «լավ գործարք» կնքել, հաղորդում է Fox News-ը՝ ԱՄՆ նախագահին հղում անելով։ Ըստ լրատվամիջոցի՝ Թրամփն ասել է, որ հրադադարի երկարաձգման հարցում «ժամանակային ճնշում չկա»:
Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարն էլ ասել է, որ նախագահը ցանկանում է Իրանից «միասնական» արձագանք ստանալ ամերիկյան առաջարկների վերաբերյալ: Քերոլայն Լևիթը հերքել է լուրերը, թե նախագահը հրադադարի նոր վերջնաժամկետ է սահմանել:
«Գիտեմ, որ որոշ անանուն աղբյուրներից ստացված լուրեր կան, թե 3-5 օրվա վերջնաժամկետ կա։ Դա ճիշտ չէ։ Նախագահն ինքը վերջնաժամկետ չի սահմանել։ Ի վերջո, նա կթելադրի ժամանակացույցը»,- ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Քերոլայն Լևիթը:
Բանակցությունների հեռանկարն անորոշ է
Չնայած անժամկետ հրադադարին՝ բանակցությունների հեռանկարը մնում է անորոշ: Ո՛չ Իրանը, ո՛չ ԱՄՆ-ն չեն շտապում մեկնել Պակիստան, որտեղ պատրաստ սպասում են նրանց:
Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ Թեհրանը մշտապես ողջունում է երկխոսությունը: Սակայն, ըստ Մասուդ Փեզեշքիանի, «իսկական բանակցությունների» գլխավոր խոչընդոտն այն է, որ ԱՄՆ-ն անընդհատ սպառնում է, չի կատարում խոստումները և շարունակում է իրանական նավահանգիստների շրջափակումը:
Բանակցությունների առաջին փուլում Իրանի պատվիրակությունը ղեկավարած Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆն էլ հայտարարել է, որ լիակատար հրադադարը «իմաստ կունենա» միայն, եթե ԱՄՆ-ն վերացնի նավահանգիստների շրջափակումը: Իսրայելը ևս պետք է դադարեցնի ռազմական գործողությունները բոլոր ճակատներում, ասել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակը: Հորմուզի նեղուցը ևս չի վերաբացվի, քանի դեռ հրադադարը խախտվում է, ասել է նա:
«Նրանք իրենց նպատակներին չհասան ռազմական ագրեսիայի միջոցով և չեն հասնի նաև ահաբեկման միջոցով։ Միակ ուղին Իրանի ժողովրդի իրավունքները ճանաչելն է»,- հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակը:
Իրանի արտգործնախարարն էլ Իսրայելին և ԱՄՆ-ին է մեղադրել Պարսից ծոցում ստեղծված իրավիճակի համար: Աբբաս Արաղչին ասել է, որ Իրանը միջազգային իրավունքի համաձայն միջոցներ է ձեռնարկել իր անվտանգությունն ու շահերը պաշտպանելու համար:
Այս ընթացքում Իրանը դեռ փակ է պահում Հորմուզի նեղուցը, ԱՄՆ-ն էլ շարունակում է իրանական նավահանգիստների շրջափակումը: ԱՄՆ-ն հայտարարել է, որ այս օրերին 31 լցանավի թույլ չի տվել անցնել:
Սպիտակ տան խոսնակը պնդել էր, որ շրջափակման շնորհիվ Իրանը չի կարողանում նավթ արտահանել և օրական 500 միլիոն դոլարի վնաս է կրում: Սակայն Vortexa ընկերության տվյալներով՝ այս ընթացքում Իրանի հետ առնչվող 19 նավ է դուրս եկել Պարսից ծոցից: Դրանց մեջ եղել են նաև լցանավեր, որոնք մոտ 10 մլն բարել նավթ են տեղափոխել: Իրանը հայտարարել է, որ Հորմուզով անցնող նավերից գանձված առաջին վճարներն է արդեն ստացել։
Ու մինչ պարզ չէ, թե երբ և արդյոք Վաշինգտոնն ու Թեհրանը կբանակցեն, այսօր Վաշինգտոնում սպասվում է Իսրայելի ու Լիբանանի բանակցությունների երկրորդ փուլը: Լիբանանի նախագահ Ջոզեֆ Աունն ասել է, որ Իսրայելից պահանջելու են դադարեցնել ագրեսիան, դուրս գալ Լիբանանից և վերադարձնել գերիներին: Երկու երկրների միջև տասնօրյա հրադադարի վերջնաժամկետը լրանում է ապրիլի 26-ին:
Իսկ Իսրայելն այս ընթացքում շարունակել է իր գործողությունները Լիբանանի հարավում, որտեղ մեկ լրագրող է սպանվել, ևս մեկը՝ վիրավորվել: Լիբանանի նախագահը լրագրողների թիրախավորումը «մարդկության դեմ հանցագործություն» է որակել: