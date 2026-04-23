Պանաման դատապարտել է Հորմուզի նեղուցում իր դրոշի ներքո նավարկող նավի առգրավումը

Պանամայի արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ MSC Francesca նավը «հարկադրաբար» է տեղափոխվել է իրանական ջրեր։
Պանաման նաև մեղադրել է Իրանին միջազգային իրավունքը ոտնահարելու մեջ՝ նշելով, որ այս քայլը «լուրջ հարված է ծովային անվտանգությանը»։
Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը ապրիլի 22-ին հայտարարել էին, որ առգրավել են «երկու խախտում թույլ տված նավ», որոնք, ըստ իրենց, փորձել են «գաղտնի կերպով» լքել Հորմուզի նեղուցը։
ԻՀՊԿ հայտարարության համաձայն՝ իսրայելցի սեփականատիրոջ հետ կապվող MSC Francesca-ն և հունական Epaminondas-ը կանգնեցվել են այն հիմնավորմամբ, թե դրանք փորձել են առանց թույլտվության անցնել նեղուցը՝ բազմակի խախտումներով, վնասել նավիգացիոն օժանդակ համակարգերը և վտանգի ենթարկել ծովային անվտանգությունը։
ԻՀՊԿ ռազմածովային ուժերը հայտնել են, որ նավերը տեղափոխվել են Իրանի տարածքային ջրեր՝ բեռը և փաստաթղթերը ստուգելու նպատակով։ Այս հայտարարությունը հնչել է այն օրը, երբ ծովային աղբյուրների փոխանցմամբ՝ կրակահերթի թիրախ էին դարձել նաև երեք կոնտեյներային նավ։