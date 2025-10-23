Թրամփը չեղարկեց Պուտինի հետ հանդիպումը

Միացյալ Նահանգների նախագահը չեղարկել է Բուդապեշտում Ռուսաստանի նախագահի հետ նախատեսված հանդիպումը, մինչ Վաշինգտոնը մեծացնում է Մոսկվայի վրա ճնշումը, իսկ Ռուսաստանը միջուկային ուժերի մասնակցությամբ խոշոր վարժանքներ է անցկացնում:
Դոնալդ Թրամփը պարզաբանել է, թե վստահ չէր, որ Վլադիմիր Պուտինի հետ համաձայնության կգային Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու շուրջ: Սպիտակ տանը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպումից հետո նա նաև ասել է՝ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ ապագայում:
«Մենք չեղարկեցինք նախագահ Պուտինի հետ հանդիպումը։ Պարզապես կարծում էի, որ դա ճիշտ չի լինի, որ մենք չենք կարող հասնել այն ամենին, ինչ մեզ անհրաժեշտ է, ուստի ես չեղարկեցի այն», - հայտարարել է ԱՄՆ նախագահը:
Թրամփը նաև անդրադարձել է Ուկրաինային Tomahawk հրթիռներ տրամադրելու հարցին, որոնցով Կիևը կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին: Ըստ նրա՝ դրանց շահագործմանը տիրապետելու համար սովորաբար մեկ տարի է հարկավոր, և հիմա միակ տարբերակն այն է, որ ԱՄՆ-ն դրանք արձակի: «Իսկ մենք դա երբեք չենք անի»,- ասել է նա և հերքել, թե Վաշինգտոնը Կիևին թույլ է տվել արևմտյան արտադրության մեծ հեռահարության հրթիռներով հարվածել Ռուսաստանին:
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն էլ հայտարարել է, որ Թրամփի հետ քննարկել են, թե ինչպես կարող է ռազմական դաշինքն աջակցել պատերազմը դադարեցնելու Թրամփի տեսլականին, որպեսզի Պուտինը համաձայնի, և սառեցվի առաջնագիծը: Մարկ Ռյուտեի համոզմամբ՝ Թրամփը միակ մարդն է, որը կարող է կարգավորել այս հակամարտությունը:
«Ես լիովին աջակցում եմ նրան, և տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք դա անել [...] Եվ ես այստեղ եմ նրան ասելու՝ այո՛, մենք ուզում ենք աջակցել ձեզ։ Ուզում ենք, որ դա իրականություն դառնա», - նշել է Ռյուտեն:
Մինչ Թրամփը չեղարկում է Պուտինի հետ հանդիպումը, ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել ռուսական նավթային երկու խոշոր ընկերությունների՝ «Ռոսնեֆտ»-ի և «Լուկօյլ»-ի նկատմամբ, որոնք, ըստ Վաշինգտոնի, ֆինանսավորում են Կրեմլի ռազմական մեքենան:
ԱՄՆ նախագահը, մեկնաբանելով պատժամիջոցները, ասել է, որ վաղուց էր հասունացել պահը, ապա հույս է հայտնել, որ դա կնպաստի, որպեսզի Պուտինն ավելի սթափ դատի, ինչի շնորհիվ պատերազմը շուտ կկարգավորվի, պատժամիջոցներն էլ շուտ կհանվեն:
«Դրանք երկու խոշորագույն նավթային ընկերություններ են, աշխարհի խոշորագույններից ... Հուսով եմ, որ դա կնպաստի, որպեսզի Պուտինն ավելի ողջամիտ լինի, հուսով եմ՝ Զելենսկին ևս ողջամիտ կլինի», - նշել է Թրամփը:
Մոսկվան պատժամիջոցները խիստ հակաարդյունավետ է որակել՝ պնդելով, որ դրանք չեն նպաստում խաղաղության հաստատմանը: Արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան ասել է, թե Ռուսաստանի նպատակներն Ուկրաինայում մնում են անփոփոխ:
Վաշինգտոնը, սակայն, չի փակում երկխոսության պատուհանը և ցանկանում է շարունակել շփումը Մոսկվայի հետ ու միշտ հետաքրքրված կլինի համագործակցությամբ, եթե դա խաղաղության հասնելու հնարավորություն լինի, հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարը՝ հավելելով, որ կշարունակի ռուս պաշտոնակցի հետ շփումը: ԱՄՆ նախագահը քանիցս զգուշացրել է, որ հետևանքներ կլինեն, եթե առաջընթաց չլինի, հիշեցրել է Մարկո Ռուբիոն:
«Կարծում եմ՝ նախագահը մի քանի ամիս շարունակ բազմիցս ասել է, որ ինչ-որ պահի ստիպված կլինի ինչ-որ բան անել, եթե առաջընթաց չգրանցենք խաղաղության համաձայնագրի հարցում։ Այսօր այդ օրն էր, երբ նա որոշեց ինչ-որ բան անել», - ընդգծել է պետքարտուղարը:
Եվրոպան, իր հերթին, մեծացնում է ճնշումը Մոսկվայի վրա և համաձայնեցրել է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցները: Ըստ France-Presse-ի՝ 19-րդ փաթեթով մինչև 2027 թվականը կարգելվի Ռուսաստանից հեղուկ բնական գազի ներմուծումը, սև ցուցակում կընդգրկվեն ստվերային նավատորմի նոր նավթատար նավեր, կսահմանափակվեն ռուս դիվանագետների ուղևորությունները Եվրոպա:
Ու մինչ Արևմուտքը մեծացնում է ճնշումը, Ռուսաստանը երեկ ռազմավարական միջուկային ուժերի մասնակցությամբ զորավարժություններ է անցկացրել: Փորձարկվել են միջմայրցամաքային բալիստիկ և թևավոր հրթիռներ, որոնք կարող են հասնել ԱՄՆ:
Ռուսական զորքը երկրորդ գիշերն անընդմեջ հարվածել է Կիևին, կա ինը վիրավոր: Հարձակման են ենթարկվել նաև Սումին և այլ շրջաններ: Ռուսական անօդաչուի հարվածից Կրամատորսկում ուկրաինացի երկու լրագրող է սպանվել:
Ուկրաինական զինուժն էլ հարվածել է Ռյազանին և այլ շրջանների, Բրյանսկում կա մեկ զոհ: