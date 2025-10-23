Կրամատորսկում ուկրաինացի լրագրողներ են զոհվել

Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող Կրամատորսկ քաղաքին հասցված ռուսական հարվածի հետևանքով երկու ուկրաինացի լրագրողներ են զոհվել։
«Լանցետ» տեսակի ռուսական ԱԹՍ-ի հարվածի հետևանքով զոհվել են FREEDOM հեռուստաընկերության լրագրող Ալյոնա Գրամովան և օպերատոր Եվգենի Կարմազինը։ Նույն հեռուստաընկերության հատուկ թղթակից Ալեքսանդր Կոլիչևը վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։
Հարվածի պահին լրագրողները գտնվում էին Կրամատորսկի լցակայաններից մեկում։ Կիևում գործող Զանգվածային լրատվության ինստիտուտի տվյալներով՝ 2022-ի փետրվարից՝ Ուկրաինա ռուսական ներխուժումից ի վեր, 114 ուկրաինացի լրագրող է զոհվել։