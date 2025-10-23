Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կրամատորսկում ուկրաինացի լրագրողներ են զոհվել

Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող Կրամատորսկ քաղաքին հասցված ռուսական հարվածի հետևանքով երկու ուկրաինացի լրագրողներ են զոհվել։

«Լանցետ» տեսակի ռուսական ԱԹՍ-ի հարվածի հետևանքով զոհվել են FREEDOM հեռուստաընկերության լրագրող Ալյոնա Գրամովան և օպերատոր Եվգենի Կարմազինը։ Նույն հեռուստաընկերության հատուկ թղթակից Ալեքսանդր Կոլիչևը վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։

Հարվածի պահին լրագրողները գտնվում էին Կրամատորսկի լցակայաններից մեկում։ Կիևում գործող Զանգվածային լրատվության ինստիտուտի տվյալներով՝ 2022-ի փետրվարից՝ Ուկրաինա ռուսական ներխուժումից ի վեր, 114 ուկրաինացի լրագրող է զոհվել։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG