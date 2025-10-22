Բուդապեշտում Թրամփ-Պուտին հանդիպում «կարող է տեղի չունենալ»

Բուդապեշտում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը, ինչի մասին Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը պայմանավորվել էին անցած շաբաթ, կարող է տեղի չունենալ, հաղորդում են արևմտյան մի շարք լրատվամիջոցներ:
Սպիտակ տան աղբյուրը Reuters-ին և CBS News-ին ասել է, որ «մոտ ապագայում» հանդիպում չի նախատեսվում: Պատճառը Ռուսաստանի դիրքորոշումն է, որը կտրականապես հրաժարվում է հրադադար հաստատել, նաև մեծ պահանջներ է առաջ քաշում, ասել է աղբյուրը. - «Կարծում եմ՝ ռուսները չափազանց շատ բան էին ուզում, և ամերիկացիների համար պարզ դարձավ, որ Թրամփը չի կարող գործարք կնքել Բուդապեշտում»:
Ըստ Reuters-ի աղբյուրի՝ անցած շաբաթավերջին Մոսկվան Վաշինգտոնին է փոխանցել ոչ պաշտոնական մի փաստաթուղթ, որում ներկայացված է խնդրի կարգավորման վերաբերյալ իր դիրքորոշումը, ըստ որի՝ Ուկրաինան պետք է ամբողջությամբ զիջի Դոնբասը: Փաստաթղթից պարզ է դառնում, որ Մոսկվայի դիրքորոշումը բացարձակապես չի փոխվել։
Հունգարիայի վարչապետը, այդուհանդերձ, հայտարարել է, որ հանդիպման նախապատրաստումը շարունակվում է: Նույնն է ասել նաև Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը: Սերգեյ Ռյաբկովը, սակայն, չի հաստատել, որ Մոսկվան նման փաստաթուղթ է փոխանցել Վաշինգտոնին:
Սպիտակ տան աղբյուրը NBC News-ին ասել է, թե Թրամփը կարծում է, որ կողմերը բավականաչափ պատրաստ չեն բանակցություններին, որպեսզի առաջ շարժվեն: ԱՄՆ նախագահն, իր հերթին, հստակեցրել է՝ չի ցանկանում գնալ հանդիպման, որն արդյունք չի տալու. - «Ոչ, չեմ ուզում, որ հանդիպումն ապարդյուն անցնցի։ Չեմ ուզում ժամանակ վատնել։ Այնպես որ, տեսնեմ, թե ինչ կլինի, [...] որոշում չենք կայացրել»։
Դոնալդ Թրամփը նաև ասել է, որ որ Հնդկաստանը կկրճատի ռուսական նավթի ծավալները, քանզի նրանք ևս ցանկանում են, որ ավարտվի արդեն չորրորդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմը: «Նրանք զգալիորեն կրճատել են նավթի գնումը և շարունակում են կրճատել», - ասել է նա:
Ուկրաինայի նախագահն, իր հերթին, հայտարարել է՝ Մոսկվան օգտվում է առիթից և հակված չէ բանակցել, քանի որ ԱՄՆ-ն Ուկրաինային չի վաճառում Tomahawk հրթիռներ, որոնցով ուկրաինական զինուժը կարող է հարվածել Ռուսաստանի խորքերին:
«Ռուսաստանը կրկին ամեն ինչ անում է դիվանագիտությունից խուսափելու համար։ Այն պահից, երբ երկրորդ պլան մղվեց Ուկրաինային մեծ հեռահարության զենքեր տրամադրելու հարցը, Ռուսաստանը գրեթե ինքնաբերաբար սկսեց պակաս հետաքրքրված լինել դիվանագիտությամբ», - ասել է Վլադիմիր Զելենսկին:
Tomahawk հրթիռների շուրջ որոշում չկա, բայց ԱՄՆ Սենատն այսօր նախատեսում է երեք օրինագիծ ընդունել Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու համար։ Մասնավորապես, Ռուսաստանը կհայտարարվի ահաբեկչության պետական հովանավոր, Չինաստանի դեմ տնտեսական պատժամիջոցներ կկիրառվեն՝ Ռուսաստանին օգնելու համար, կվերաբաշխվեն ԱՄՆ-ում պահվող ռուսական սառեցված ակտիվները:
Եվրոպան էլ Ուկրաինայի հետ համատեղ խաղաղության 12-կետանոց ծրագիր է պատրաստում, որով նախատեսվում է աստիճանաբար հանել Ռուսաստանի դեմ Արևմուտքի պատժամիջոցները: Ըստ Bloomberg-ի՝ այն նախատեսում է սառեցված ակտիվների ապասառեցում՝ պայմանով, որ Մոսկվան մասնակցի Ուկրաինայի վերականգնմանը։ Նաև նոր ագրեսիայի դեպքում պատժամիջոցները կվերականգնվեն։
Բացի այդ՝ հրադադարից հետո կողմերը պարտավորվում են կանգ առնել առաջնագծում։ Այնուհետև Մոսկվան պետք է Կիևին վերադարձնի ուկրաինացի առևանգված երեխաներին, նաև գերիների փոխանակում կլինի: Կողմերը պետք է բանակցեն Ռուսաստանի օկուպացրած տարածքների կառավարման շուրջ, և դա չի նշանակի, որ Կիևը ճանաչում է դրանց բռնակցումը: Փաստաթուղթը, որը դեռ լիովին պատրաստ չէ և կարող է փոփոխվել, կներկայացվի Թրամփի վարչակազմին։
Գիշերը ռուսական կողմը շարունակել է հարվածել Ուկրաինային, այդ թվում՝ էներգետիկ ենթակառուցվածքներին: Վեց մարդ է սպանվել, որոնցից երեքը՝ Կիևում, որտեղ կա նաև 13 վիրավոր: Նույնքան վիրավոր կա Զապորոժիեում, ևս ինը՝ Սումիում: Խարկովում անօդաչուներից մեկը հարվածել է մանկապարտեզին, կան վիրավորներ:
Ըստ DeepState նախագծի՝ ռուսական զորքը Զապորոժիեում գրավել է Պոլտավկա գյուղը և առաջ է շարժվում մարզի այլ հատվածներում։
Ուկրաինական զինուժն, իր հերթին, բրիտանական արտադրության հրթիռներով հարվածել է Բրյանսկի քիմիական գործարանին, նաև Մորդովային: