Թրամփ. Իրանի հետ բանակցությունները կարող են վերսկսվել առաջիկա օրերին

ԱՄՆ-ն և Իրանը առաջիկա օրերին կարող են վերսկսել բանակցությունները, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը: New York Post-ի հետ զրույցում Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ այժմ քննարկումներ են ընթանում:
Fox News-ին տված հարցազրույցում էլ Սպիտակ տան ղեկավարն ասել է, թե պատերազմը կարող է ավարտվել շուտով: «Կարծում եմ՝ ամեն ինչ մոտ է ավարտին», - նշել է նա:
ԱՄՆ փոխնախագահն, իր հերթին, ընդունել է, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև մեծ անվստահություն կա, և խնդիրը չի կարող լուծվել մեկ օրում: Ջեյ Դի Վենսը նշել է, որ Պակիստանի բանակցություններում մեծ առաջընթաց է գրանցվել: Սակայն Թրամփը, ըստ փոխնախագահի, ցանկանում է կնքել ոչ թե փոքր, այլ «մեծ գործարք»:
«Նախագահն իսկապես ցանկանում է այնպիսի գործարք, որով Իրանը չի ունենա միջուկային զենք, չի հովանավորի ահաբեկչությունը, իսկ իրանցի ժողովուրդը կկարողանա զարգանալ, բարգավաճել և միանալ համաշխարհային տնտեսությանը», - հայտարարել է Վենսը:
Վաշինգտոնից հնչող այս հայտարարությունների պայմաններում Իրանի նախագահը հայտարարել է, որ Իրանին ճնշելու բոլոր փորձերը կձախողվեն, և Իրանը երբեք չի հանձնվի: Մասուդ Փեզեշքիանը նշել է, որ Թեհրանը չի ցանկանում պատերազմ և կողմ է կառուցողական բանակցություններին։ Իրանի նախագահը նույնը ասել էր երեկ և զգուշացրել՝ Թեհրանը կպաշտպանի իր իրավունքները:
«Մենք անկարգությունների չենք ձգտում։ Մենք հասկանում ենք, որ հանուն երկրի բարելավման չպետք է պատերազմենք։ Բայց, միևնույն ժամանակ, հասկանում ենք, որ եթե մեզ վրա հարձակվեն, պետք է ամուր կանգնենք և չխոնարհվենք նրանց առաջ., - ասել է Փեզեշքիանը:
ԱՄՆ կենտրոնական հրամանատարությունն, իր հերթին, տեղեկացրել է, որ իրանական նավահանգիստների շրջափակումն «իրագործված է ամբողջությամբ», և ծովով Իրանի առևտուրը դադարեցվել է: Ծովակալ Բրեդ Քուփերը սոցցանցում գրել է, որ ամերիկյան ուժերը գերակայություն են պահպանում Մերձավոր Արևելքում։
«Իրանի տնտեսության մոտ 90 տոկոսը սնվում է ծովով իրականացվող միջազգային առևտրից: Շրջափակումից հետո 36 ժամից էլ պակաս ժամանակում ԱՄՆ ուժերն ամբողջությամբ դադարեցրել են ծովով Իրանի հետ արվող առևտուրը», - նշել է Քուփերը:
Associated Press-ը հաղորդում է, որ ամերիկյան զինուժն Օմանի ծոցից հետևում է, թե ինչպես են նավերը դուրս գալիս իրանական նավահանգիստներից, ու երբ անցնում են Հորմուզը, փակում է դրանց ճանապարհն ու ստիպում ետ գնալ:
Ըստ իրանական Mehr գործակալության՝ Իրանը մտադիր է այլընտրանքային նավահանգիստներ օգտագործել բլոկադան շրջանցելու համար: Իրանական Fars-ն էլ հայտնում է, որ պատժամիջոցների տակ գտնվող իրանական երկու լցանավ է հատել նեղուցը՝ չնայած ամերիկյան շրջափակմանը:
Թեև նեղուցի շրջափակումից հետո նավթի գինը կայունացել է 95 դոլարի սահմաններում՝ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը զգուշացրել է, որ Իրանի դեմ պատերազմի հետագա սրումը և նավթի մատակարարման խափանումները կարող են աշխարհը հասցնել ռեցեսիայի եզրին։
Ու մինչ Թրամփը խոսում է պատերազմի մոտալուտ ավարտի մասին, Իսրայելը Լիբանանում շարունակել է հարվածները Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ին: Շարժումն, իր հերթին, պատասխան հարվածներ է հասցրել, կան զոհեր և վիրավորներ: Իսրայելական Haaretz թերթը գրում է, որ Իսրայելի բանակը հարավային Լիբանանի գյուղերն ավերում է «ճիշտ այնպես, ինչպես» Գազայում:
ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ Իսրայելն ու Լիբանանը վերջին երեսուն տարում երեկ առաջին ուղիղ բանակցություններն են անցկացրել՝ վերջ դնելու Իսրայելի և Իրանի աջակցությունը վայելող «Հեզբոլա»-ի միջև պատերազմին: Կողմերը դրական են որակել քննարկումները և համաձայնել են շարունակել դրանք: