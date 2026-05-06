Թրամփ․ «Եթե Իրանը չհամաձայնի, ռմբակոծությունները կշարունակվեն»

«Եթե Իրանը չհամաձայնի [մեր պայմաններին], ռմբակոծությունները, ցավոք սրտի, կշարունակվեն ավելի մեծ ծավալով ու ինտենսիվությամբ», -Truth Social սոցիալական ցանցում գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։
«Եթե ենթադրենք, որ Իրանը կհամաձայնի կատարել նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածութունները (սա իհարկե մեծ ենթադրություն է), ապա արդեն իսկ լեգենդար դարձած «Էպիկական ցասում» գործողությունը կարելի կլինի ավարտված համարել», - հավելել է Սպիտակ տան ղեկավարը։
Թրամփի պնդմամբ՝ Իրանի ծովային շրջափակումը «հնարավորություն կտա բացել Հորմուզի նեղուցը բոլորի, այդ թվում՝ Իրանի համար»։
