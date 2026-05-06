Axios. «ԱՄՆ և Իրանը ավարտում են խաղաղության հուշագրի մշակումը»

«ԱՄՆ և Իրանը ավարտում են խաղաղության հաստատման շուրջ մեկ էջանոց հուշագրի համաձայնեցումը»,- ամերիկյան դիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով հաղորդում է Axios կայքը։
Լրատվամիջոցի աղբյուրների փոխանցմամբ՝ հուշագրով Իրանը պարտավորվելու է հրաժարվել ուրանի հարստացումից։ «Դրա դիմաց Վաշինգտոնը կվերացնի Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները և հնարավորություն կտա Թեհրանին օգտվել արևմտյան բանկերում գտնվող սառեցված իրանական միջոցներից»,- գրում է Axios-ը։
Կայքի տեղեկություններով Վաշինգտոնն ու Թեհրանը նաև պարտավորվելու են ապաշրջափակել Հորմուզի նեղուցը։ Axios-ի աղբյուրները նաև նշել են, որ Վաշինգտոնում հուշագրի վերաբերյալ իրանական կողմի պատասխանը սպասում են առաջիկա 48 ժամերին։