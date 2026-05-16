Թուրքիայում ևս մեկ ընդդիմադիր նախկին քաղաքապետ է դատապարտվել ազատազրկման

Բանտ Թուրքիայում, արխիվ
Բանտ Թուրքիայում, արխիվ

Թուրքիայում դատարանը ավելի քան 46 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Անթալիայի շրջանի նախկին ընդդիմադիր քաղաքապետերից մեկին՝ կոռուպցիայի, փողերի լվացման և հանցավոր կազմակերպություն ղեկավարելու մեղադրանքներով։

Anadolu լրատվական գործակալության հաղորդմամբ՝ Մանավգատի նախկին համայնքապետ Նիյազի Նեֆի Կարան Թուրքիայի գլխավոր ընդդիմադիր ուժից՝ Ժողովրդա-հանրապետական կուսակցությունից էր։

Ավելի վաղ ազատազրկվել էին այս ուժի մի շարք այլ քաղաքապետեր, այդ թվում՝ Ստամբուլի նախկին առաջնորդ, նախագահ Էրդողանի հիմնական մրցակիցը համարվող Էքրեմ Իմամօղլուն։ Վերջինիս դատավարությունը սկսվել է մարտին, և նրան սպառնում է ավելի քան 2000 տարվա ազատազրկում։

Ընդդիմությունը հայտարարում է, որ դատավարություններն ու քրեական գործերը քաղաքական ենթատեքստ ունեն, և որ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կառավարությունը դրանցով փորձում է ամրապնդել դիրքերը տեղական ընտրություններում կրած պարտությունից հետո։ Էրդողանը հերքում է դատական համակարգին քաղաքական միջամտության մեղադրանքները։

